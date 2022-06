Učitelka Lenka Šebová z 1. ZŠ Cheb, která mladé sportovce úspěšně připravila neskrývá radost. „Jsem velmi ráda, že jsme uspěli ve velké konkurenci Karlovarského kraje, protože v něm jsou běžecké školy, například v Sokolově, v Ostrově a podobně. I proto je úžasné, že se naše děti rozhodně neztratily a dostalo se jim velkého ocenění,“ sděluje s tím, že mladší žáci vyhráli 1. místo a nikdo je nedostihl. „Co se týče bodů, tak byly velmi vepředu a starší žáci vyhráli místo 2., takže to je naprosto skvělé. Dále máme velkou sbírku medailí, co se týče samostatných disciplín a kategorií,“ pokračuje.

U mladších dívek je také jedno zlato. „Vyhrála ho Sofinka Pszota, která je moc šikovná a dochází i do atletického klubu SKP Union Cheb. Stříbro si zasloužila skvělá Andrejka Dvořáková. Úspěšní byli i mladší kluci. Tady bodoval Stáňa Hubáček s bronzem,“ pokračuje spokojeně.

Ocenění se dočkali starší žáci, a to i přes velkou konkurenci. „Jak už jsem zmiňovala, starší žáci vyhráli celkově druzí. Terezka Havránková získala jako starší žačka stříbro a Samík Kirui Butaki vybojoval bronz mezi staršími kluky,“ usmívá se učitelka Šebová.

Přípravy na závody jsou podle slov učitelky během výuky náročné, ale píle se vyplácí. „Zkoušeli jsme házet, skákat do písku, co to dalo. Samozřejmě s časovým školním harmonogramem to jde těžko, ale často si děti, které připravuji na závody, beru zvlášť a trénujeme všechny disciplíny. Ve škole učím i tělocvik a tam děti pozoruji a vybírám. Jasný ukazatel jsou časy. Jsem moc ráda, že se vše povedlo. Je pravda, že koronavirus zamával se vším, ale i tak jsme na naše úspěchy navázali, protože my se dlouhodobě do krajské soutěže dostáváme a medaile máme,“ uvádí.

Samotní mladí a nadějní sportovci takové velké úspěchy nečekali. „Když jsme byli v okresním kole, tak jsme byli velmi nadšení z toho, že postupujeme dál, protože jsme takový úspěch nečekali. Ještě více v šoku jsme proto byli i v krajském kole atletického trojboje. Čekali jsme, že budeme tak pátí a z nynějšího umístění máme neskutečně velkou radost,“ říká za všechny Daniel Marinkov z 5.B, který dál naváže od září sportovní 6. třídou, na kterou se dostal.

"Když jsem byl menší, tak mě běhání tolik nebavilo, ale i díky paní učitelce Šebové se těším, až se tomu zase začnu věnovat naplno, atletika je velká zábava,“ sděluje Samuel Kirui Butaki.

Za mladší žáky, kteří jsou nejlepšími v atletickém trojboji v Karlovarském kraji nastoupili Sofie Pszota z 3.A – 1. místo v dívkách, Andrea Dvořáková z 3.A – 2. místo v dívkách, Daniel Butaki z 3.A, Stanislav Hubáček z 3.A – 3. místo v hoších.

Za starší žáky nastoupili Tereza Havránková z 4.A – 2. místo v dívkách, Julie Mecnerová z 5.A, Samuel Kirui Butaki z 5.A – 3. místo v hoších a Daniel Marinkov z 5.B.