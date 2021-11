I v Chebu před dva a třiceti lety byly plné ulice lidí, kteří cinkali klíčemi ve víře, že bude líp. S Deníkem jsme se zeptali Chebanů, jak prožívali tento den oni. „Tehdy v listopadu 1989 byla organizována herci Západočeského divadla v Chebu a chebskými disidenty shromáždění před takzvaným klubem Déčko. Já už si přesně nepamatuji, jestli to bylo 20. nebo až 21. listopadu, ale bylo to poměrně krátce po pražských událostech. Tehdy nás tam pár z gymnázia také šlo. Já byl čtrnáctileté "ucho" a byl v prvním ročníku chebského gymnázia. Měl jsem ale informace z Hlasu Ameriky, že se v Praze hroutí režim, a že jsou v centru revoluce. Myslím ale, že ještě předtím bylo shromáždění na náměstí u dolní kašny se svíčkami," vzpomíná Tomáš Peták z Chebu.

Na sametové okamžiky vzpomíná i kameraman Milan Daněk, který byl po celou dobu za kamerou. „Když to všechno začalo, byl jsem nadšený asi jako devadesát procent lidí. Mysleli jsme si a doufali, že budoucnost bude lepší. Také jsem se domníval, že kapitalismus je spravedlivý řád, ale s lidmi je to těžké. Komunismus je také náramný výmysl. Veškeré ideologie zní nadějně, ale v reálu je to těžké aplikovat. Jak v socialismu byli parchanti, tak teď jsou s prominutím ještě větší. Pod rouškou demokracie si tady zkrátka dělá každý, co chce. Jsem také zklamaný z veřejnoprávních médií, které jen dezinformují občany a šíří strach. Mladá generace není správně informovaná, vše je zvrácené a postavené na hlavu. Až do roku 1989 jsem nadával na komunisty, z Bolševika jsem úplně šílel, ale když si uvědomím, co mi vadilo tenkrát a dnes, tak to se nedá srovnat. Od začátku převratu to tady bohužel vedli opět komunisti. Převlékli si jiný plášť, ale máme to tu pořád. Z bývalých komunistů jsou teď největší antikomunisti. Je to smutné, " dodává.