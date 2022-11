Na sametové okamžiky vzpomíná i kameraman Milan Daněk, který byl po celou dobu za kamerou. „Když to všechno začalo, byl jsem nadšený asi jako devadesát procent lidí. Mysleli jsme si a doufali, že budoucnost bude lepší. Také jsem se domníval, že kapitalismus je spravedlivý řád, ale s lidmi je to těžké. Komunismus je také náramný výmysl. Veškeré ideologie zní nadějně, ale v reálu je to těžké aplikovat. Jak v socialismu byli parchanti, tak teď jsou s prominutím ještě větší. Pod rouškou demokracie si tady zkrátka dělá každý, co chce. Jsem také zklamaný z veřejnoprávních médií, které jen dezinformují občany a šíří strach. Mladá generace není správně informovaná, vše je zvrácené a postavené na hlavu. Až do roku 1989 jsem nadával na komunisty, z Bolševika jsem úplně šílel, ale když si uvědomím, co mi vadilo tenkrát a dnes, tak to se nedá srovnat. Od začátku převratu to tady bohužel vedli opět komunisti. Převlékli si jiný plášť, ale máme to tu pořád. Z bývalých komunistů jsou teď největší antikomunisti. Je to smutné, " dodává.

Kateřina Butaki