Základní škola má největší příliv žáků z Vietnamu, Ukrajiny a v posledních letech i Mongolska. „ My jsme byli určenou školou, která tuto výuku bude poskytovat. Pro nás je to trochu novinka, byť už máme nějaké zkušenosti z předešlých let, kde jsme v rámci rozvojových projektů z ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy řešili tuto přípravu, Máme tady totiž poměrně velký počet žáků cizinců. Určité dílčí zkušenosti máme, nicméně je to trochu jinak nastavené. Budeme se snažit operativně reagovat na potřeby těchto žáků, protože jejich začlenění je opravdu velmi problematické,“ říká ředitel 3. Základní školy v Chebu Pavel Černý.

Začleňování cizinců bude náročný úkol i pro samotné učitele. „Jestliže tady mají učitelé žáčky s nejrůznějšími specifickými vzdělávacími potřebami, tak navíc jazyková bariéra opravdu problém. My ale máme rádi výzvy, snažíme se s nimi vypořádat a snad se nám to i povede, aby tento styl výuky byl progresivní,“ zmiňuje ředitel.

Třetí chebská základní škola bude přijímat cizince i z jiných škol, a to je novinka. „V praxi to znamená, že každý ředitel, který má ve škole cizojazyčné dítě, tak by měl rodiče seznámit s možností výuky u nás. Po dobu přípravy by byl u nás a v momentě, kdy by bylo dítko připravené na běžnou výuku, tak by se navrátilo zpět do své stávající školy. Přijde mi to hodně smysluplné, a proto jsme do toho šli,“ sděluje Černý.

Na první školní den přijal pozvání do školy i starosta Chebu Antonín Jalovec. „Chci do nového školního roku popřát to, co se na první pohled zdá obyčejné, a to je hlavně, aby do školy mohly děti běžně chodit a navštěvovat ji tak, jak jsme byli po desetiletí zvyklí. Poslední rok a půl ukázal, že až taková samozřejmost to není a může se to celé opět rychle zvrátit. Základ je, aby školní docházka mohla probíhat obvyklým způsobem, protože každý pedagog vám potvrdí, že distanční výuka nemůže nikdy nahradit plnohodnotnou školní docházku,“ uzavírá starosta.