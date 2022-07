„Objízdné trasy povedou z centra na Aš přes ulici Komorní, Ke skalce a zpět na Ašskou. V opačném směru pak přes Topolovou, Dvořákovu, Boženy Němcové, U Hilárie zpět na Ašskou,“ pokračuje a upozorňuje, že přesunuty budou také autobusové zastávky.

Sestavení konstrukce nové lávky bude probíhat ve spojce v Havlíčkově ulici od září do začátku prosince. „Řidiči tam po celou dobu nebudou moci projíždět. Je potřeba postupně vyrobit lávku novou, a k tomu bude zhotovitel potřebovat spojku do Havlíčkovy ulice, takže tato spojka ve zmiňované ulici bude od září do prosince uzavřena. Počátkem prosince by mělo být posazeno nové těleso lávky,“ uvádí místostarosta Hrubý s tím, že sice je ve smlouvě čas na zhotovení díla do března příštího roku, ale zhotovitel by stavbu měl stihnout o něco dříve. „Jak už jsem zmiňoval, lávka by měla být osazena v prosinci. Kdy ale bude přesně sloužit veřejnosti, to úplně nevíme. Spíše předpokládáme, že se na nové lávce budou moci lidé procházet na počátku příštího roku,“ dodává.

Nová lávka bude celkem stát 13 a půl milionu korun s tím, že Státní fond dopravní infrastruktury poskytne dotaci zhruba 10 milionů korun, což je 75 procent uznatelných nákladů.