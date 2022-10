Práce ale nejsou definitivně hotovy. „Celý prostor je nyní oplocován, na jaře by tam měly být založeny trávníky v místech mimo hrací plochy. Ve výběrovém řízení na stavbu plotu uspěla společnost ALGON s cenou 406 tisíc korun. Práce potrvají dle smlouvy o dílo do konce října,“ dodává mluvčí.

3D bludiště v Aši je přístupné veřejnostiZdroj: Milan Vrbata

Dětské hřiště je rozdělené na dvě poloviny s různými herními prvky a tunelem v terénní vlně pro procházení z jedné části do druhé. Podle slov bývalého starosty Aše Dalibora Blažka je toto místo oázou her pro děti a relaxem pro rodiče. „Do centra města jsme chtěli pro maminky s dětmi něco výjimečného, proto jsme se rozhodli pro 3D bludiště. Jedná se i o cesty nad zemí, které vedou mezi stromy a jsou naprosto bezpečné. V případě, že by se dítko bálo, rodiče pro ně mohou kdykoliv zajít,“ popisuje Blažek.

Vánoční trhy v Chebu budou s menší světelnou výzdobou domů

Na pořízení 3D bludiště a dětského hřiště město požádalo o dotaci ministerstvo pro místní rozvoj. „Máme možnost získat až 50 procent nákladů na stavbu. O dotaci nebylo dosud rozhodnuto,“ zmiňuje Vrbata.

Třetí a zároveň poslední etapou revitalizace Parku historie je virtualizace prostoru, která bude kompatibilní s aplikacemi umožňujícími prohlídku míst po vyhořelém evangelickém kostelu a Goethova náměstí v jeho historické podobě. „Virtualizace bude obsahovat staré fotografie, videa, umožní srovnání sledovaného místa s dřívějšími podobami a poskytne informace o významných událostech z historie města,“ uzavírá Vrbata

První etapa stavby se v téměř čtyřhektarové parku uskutečnila v letech 2020 a 2021, tehdy proběhly celkové úpravy terénu, zeleně a zbytků staveb, včetně kamenného mostku.