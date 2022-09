Přístupné veřejnosti mělo být už nyní v září, ale slavnostní otevření se přesouvá až na jaro roku 2023, a to kvůli nepříznivému počasí. „Na volném prostranství u ulice Na Příkopech, respektive nad tenisovými kurty byla v srpnu dokončena stavba 3D bludiště a dětského hřiště. Investiční akce za 14,33 miliónu korun je druhou etapou úprav bývalého evangelického hřbitova a jeho okolí,“ sděluje mluvčí Aše Milan Vrbata s tím, že tou první byla celková revitalizace prostranství hřbitova. „V letech 2020 a 2021 proběhly rozsáhlé terénní a stavební zásahy. Jednalo se o nové cesty, opravu opěrných zdí, úpravy zeleně, opravu mostu, instalace veřejného osvětlení, laviček, stavba lávky, a podobně,“ uvádí.

Otevření se veřejnost dočká na jaře příštího roku, po zatravnění plochy hřiště. „3D lanové bludiště je stavba, která je dispozičně rozdělena na dvě podlaží. Návštěvník vystoupá po schodišti do 1. patra, kde jsou navrženy různé překážky. Třemi domky pak návštěvník vyšplhá do 2. patra, kde překonává další překážky,“ vysvětluje mluvčí Vrbata.

Dětské hřiště bude rozdělené na dvě poloviny s různými herními prvky a tunelem v terénní vlně, pro procházení z jedné části hřiště do druhé. Podle slov starosty Aše Dalibora Blažka bude místo oázou her pro děti a relaxem pro rodiče. „Do centra města jsme chtěli pro maminky s dětmi něco výjimečného, proto jsme se rozhodli pro 3D bludiště. Jedná se o cesty nad zemí, které vedou mezi stromy a jsou naprosto bezpečné, protože všechny trasy jsou ta navrženy. V případě, že by se dítko bálo, rodiče pro ně mohou kdykoliv zajít,“ sděluje starosta Aše Dalibor Blažek. Dodal, že atrakce je zhotovena tak, aby si rodiče mohli na chvilku oddechnout a nabrat síly, když si jejich ratolesti hrají.

Stavbu lanového centra provedl vítěz výběrového řízení, společnost hřiště.cz Brno. Prostranství čeká ještě oplocení, které vyroste v průběhu října tohoto roku.