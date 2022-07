Páteční podvečer opět změnil klidné Karlovy Vary v pulsující filmovou metropoli. Po dvou letech, kdy se mezinárodní filmový festival podřizoval covidové pandemii a jeden ročník vir dokonce zrušil, se filmová přehlídka do lázeňského města vrátila v plné síle. A divákům nabízí takovou filmovou porci, že devítidenní festivalový maraton vydrží jen ti nejotrlejší. Mezi ně patří především organizátoři MFF. „Na co se těším? Na 10. července, až festival skončí,“ konstatoval s úsměvem krátce před zahájením MFF prezident Jiří Bartoška.

Příjezdem hostů na červený koberec hotelu Thermal začal 56. ročník Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary. Na snímku herečka Hana Vagnerová.Zdroj: Deník/Zdeněk VAIZ

Letošní festival se sice koná v v tradičním červencovém termínu, ale změnám se nevyhnul. Zůstal červený koberec, po němž se v pátek prošly a s filmovými fanoušky zdravily hvězdy stříbrného plátna, ovšem na následný zahajovací ceremoniál už hosté MFF vstupovali do nově opraveného hotelu Thermal. A další novinka? Největší zahraniční hvězdy letos dorazí až na druhou polovinu filmové přehlídky. Mezi těmi nejznámějšími je australský herec Goeffrey Rush, který převezme Křišťálový glóbus za mimořádný umělecký přínos světové kinematografii. Na závěr MFF převezme Cenu prezidenta festivalu i americký herec a producent Benicio del Toro. Mezi pozvanými hosty je také americký herec a režisér Liev Schreiber. Ten do Karlových přijel v pátek, ale podle mluvčí MFF Uljany Donátové se s diváky z časových důvodů nestihl před Thermalem pozdravit. Nevadí. 56 ročník MFF, svátek filmu, konečně začal. A o to přece jde.

Karlovarský festival začal. V duchu generačního střetu