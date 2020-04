Téměř dvouletý Adámek trpí vzácným onemocněním, spinální svalovou atrofií, které oslabuje všechny svaly v těle.

Adámek na vozíčku. | Foto: Foto: PČR

Pokud nedostane do dvou let speciální léčbu, kterou však nehradí pojišťovny a je na ni třeba zhruba 65 milionů korun, hrozí, že se postupně přestane pohybovat a v nejtěžších případech ho opustí i schopnost dýchat a jíst. „V současné době Adámek podstupuje každé čtyři měsíce aplikaci Spiranzy, která progresivitu pouze zpomalí. Pokud by nedostal pokaždé novou dávku, mělo by to vážné následky. Navíc lze zatím tuto léčbu aplikovat pouze lumbální punkcí do bederní páteře,“ říká k léčení svého jediného syna Samuel Chramosta, který jako policista pomáhá lidem, ale nyní potřebuje pomoc sám.