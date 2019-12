Dokážou využít tlačenice na vánočních trzích i v obchodních centrech. Člověk tak lehce může přijít o peníze na vánoční dárky i doklady. Každý rok policisté upozorňují, že před Vánoci se počet kapesních krádeží zvyšuje.

„V místech s vysokou koncentrací osob, jako jsou vánoční trhy nebo přeplněné nákupní domy, by lidé měli věnovat zvýšenou pozornost svým osobním věcem,“ uvedla policejní mluvčí Věra Hnátková. Právě velké uskupení osob podle jejích slov je pro kapsáře velkým lákadlem a místem snadného výdělku. „Skutečnému kapsáři totiž stačí k odcizení vašich cenností jen několik málo okamžiků a chvilka nepozornosti,“ uvedla.

Lidé by měli proto své věci mít pod neustálým dohledem a finanční hotovost nosit odděleně od dokladů a platebních karet. Ani batoh není v tlačenici dobrou volbou. A muži by měli zapomenout také na svůj zvyk nosit peněženku v zadní kapse kalhot. „Nosil jsem peněženku léta v zadní kapse. Manželce jsem tvrdil, že přece ucítím, když mi portmonku někdo bude chtít vzít z kapsy. No, jednou jsem to necítil. Přišel jsem o peníze i doklady. Od té doby bych si ji do zadní kapsy nedal,“ podělil se o svůj zážitek Jan Polák z Chebu.

V obchodních domech by nakupující neměli nechávat kabelky či batohy volně položené v nákupních košících. „Neměli by podcenit ani moment, kdy ukládají nákup do vozidla. Peněženku či kabelku by měli mít vždy pod dohledem,“ řekla Věra Hnátková.