Vánoční trhy za přibližně pět milionů korun se budou v Chebu konat od 2. do 26. prosince. Tradiční sortiment bude na náměstí nabízet až třicet stánků, chybět nebude ani populární kolotoč a kluziště.

Chebské vánoční trhy. Ilustrační snímek. | Foto: Monika Kulhánková

Do začátku letošních chebských vánočních trhů, které si získávají mezi lidmi v kraji stále vyšší oblibu, sice ještě zbývají zhruba dva měsíce, přípravy jsou však v plném proudu. "Už nyní tak můžeme prozradit, že na slavnostním zahájení, které se uskuteční v sobotu 2. prosince, vystoupí operní pěvkyně Andrea Kalivodová. Na pódiu se v průběhu trhů objeví například také frontman Kabátů Josef Vojtek společně s dívčím smyčcovým triem Inflagranti, Adam Mišík, Markéta Konvičková nebo Thom Artway," uvedla Simona Liptáková, mluvčí chebské radnice.

Vánoční trhy se budou konat od 2. do 26. prosince. Kluziště pak bude v provozu až do konce vánočních prázdnin. Podrobnější informace budou podle mluvčí postupně zveřejňovány na webu chebské radnice. Letošní změny v pojetí nejnavštěvovanějších trhů v kraji jsou sporadické, ovšem radnice si od nich slibuje zlepšení komfortu návštěvníků.

"O něco jiné bude rozestavění vánočního tržiště, kdy se více využije i horní polovina náměstí. V sousedství vánočního stromu bude umístěn malý dětský kolotoč, který tradičně stával u Špalíčku, a několik stánků se sortimentem zaměřeným právě na děti. Nad horní kašnou bude nově i oblíbená zvonička. Díky tomu by se měl návštěvníkům trhů více otevřít pohled na nazdobený Špalíček. Ve spodní části náměstí budou mít navíc více prostoru pro korzování či sledování programů na pódiu," vysvětlila mluvčí. Počet stánků bývá pravidelně od pětadvaceti do třiceti a trhovci v nich budou nabízet sortiment s vánoční tematikou. "To jsou různé lahůdky, občerstvení, nápoje včetně oblíbeného svařeného vína, ale nebudou chybět ani charitativní stánky s propagací těchto institucí a jejich výrobky," uvedla mluvčí Liptáková.

Podmanivý kolorit chebských vánočních trhů každoročně dotváří pestrý kulturní program. Podle mluvčí Liptákové je letos namíchaný. Návštěvníkům se představí regionální umělci, zazní tradiční vánoční hudba, zazpívají žáci hudebních kroužků a a nebudou chybět ani vystoupení žáků škol. A tento mix doplní také popová muzika.

