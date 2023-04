Ahoj znělo na Mži v Tachově, vodáci odemkli řeku a zahájili sezónu

/VIDEO, FOTO/ Obří kovový klíč ponořil do řeky Mže vodák Karel Mištík a několikerým otočením řeku symbolicky odemkl pro nadcházející sezónu. Letos je tomu už deset let, co tachovští vodáci mají tento kovový klíč, kterým vodácký oddíl Mži zamyká a odemyká.

Ahoj znělo na Mži v Tachově, vodáci odemkli řeku a zahájili sezónu | Video: Antonín Hříbal