Od dětského věku miluje Daniel Grigar zvířata, a protože ho mrzelo, jak se s nimi někde ve zverimexech zachází, přišel s myšlenkou uspořádat trhy, kde si zájemci mohou mazlíčky pořídit přímo od jejich chovatelů. AkvaTera trhy začaly nejprve v Chodově v roce 2017, konají se každý měsíc a nyní i v Chebu.

AkvaTera trhy. Ilustrační foto. | Foto: Deník / Žippaiová Lucie

„Trhy udělaly radost už tisícům návštěvníků. Cheb je ale naprostou novinkou,“ říká zakladatel trhů pořadatel Daniel Grigar. „Akci jsem začal pořádat sám, když mi bylo 16 let. Od malička miluji zvířata a přírodu kolem sebe, a proto mě mrzelo, jakým způsobem je se zvířaty zacházeno ve zverimexech a proč se u nás nekonají akce, kdy by bylo možné mazlíčky zakoupit přímo od jejich chovatelů. Byla to mravenčí práce, plná pádů a vzestupů, která ale dala za vznik něčemu krásnému. Nyní jsme tým, mimo dvou trhů provozujeme také dvě kamenné pobočky, a vášeň se kloubí s profesionalitou a bohatými zkušenostmi.“

Na akci je možné vidět a zakoupit stovky druhů akvarijních, terarijních a dalších domácích mazlíčků, krmiva, dekorace, rostliny, techniku a další potřeby pro chov. Prodejci a vystavovatelé jsou z části lokální a z části z celé republiky.

„Pro představu, průměrný prodejce vstává před akcí kolem jedné nebo druhé hodiny ráno, aby vše připravil a včas dorazil. Jejich věkový průměr je padesát a více let, a my si o to více vážíme toho, že se našich akcí účastní v tak vysokém počtu a dělají návštěvníkům bezkonkurenční nabídku,“ popisuje Grigar s tím, že největší zájem obvykle bývá o akvarijní rybičky a o živá krmiva, jako jsou cvrčci a červi pro hady, chameleony apod.

„Zaujal mě náš prodejce mušlí, který objevil nový, světově unikátní druh, který po něm byl následně i pojmenován. Je to fascinující,“ dodává zajímavost.

AkvaTera trhy se konají v Chebu v sobotu v sále Západočeské univerzity, v Hradební ulici 2047/22 a to od 9 do 12 hodin.