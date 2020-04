V tuto chvíli totiž létá ve vzduchu mnoho pylu. Ten může dráždit dýchací cesty a oči. Nejagresivnější je pyl břízy. Ale alergiky ohrožují pyly všech rostlin a keřů. „Stromy v parcích jsou samozřejmě také zdrojem pylu. Teď do parků vyráží početná skupina lidí, kteří se potřebují provětrat, takže pokud je mezi nimi nějaký alergik, měl by být opatrný,“ sdělil Rudolf Kovařík z meteorologické stanice v Šindelové. Ten jako jediný v kraji sleduje vývoj pylů v kraji.

„Samozřejmě že když je sucho, sprašnost stromů a keřů je vysoká. To znamená, že pylové zrno urazí za krátkou dobu dlouhou vzdálenost. Jakmile zaprší, pyl se smyje na zem a nemá sílu nikam letět. Proto se alergikům vždycky po dešti velmi dobře dýchá,“ poznamenal odborník s tím, že pozor si musí lidé dávat i na jarní květiny, okrasné růže, sakury a mnoho dalších stromů. Zatím to nevypadá, že by se mnoho pylů míchalo do jednoho ´mixu´. Takže alergické projevy by neměly být nijak markantní.