/FOTO, VIDEO/ Mariánské Lázně mají o jednoho rekordmana více. Stal se jím dirigent a zakladatel Velkého akordeonového orchestru Základní umělecké školy Frederika Chopina Alexandr Smutný. V sobotu měl velikou radost spolu s celým orchestrem, který v sále hotelu Lesní mlýn oslavil v lázeňském městě šedesátileté výročí. A protože nikdo jiný tak dlouho v republice nevedl akordeonový orchestr, získal Alexandr Smutný od Agentury Dobrý den Pelhřimov certifikát o vytvoření českého rekordu, který byl zaregistrován 24. května 2023.

Velký akordeonový orchestr Základní umělecké školy Frederika Chopina v Mariánských Lázních. | Video: Antonín Hříbal

Velký akordeonový orchestr založil ve školním roce 1962-1963. Časem se orchestr vypracoval na republikovou špičku a získal řadu ocenění i na mezinárodních soutěžích. Absolvoval třikrát turné po Mexiku, orchestr hrál také na ostrově Réunion, v Belgii, Španělsku, Itálii, Německu a řadě dalších zemí.

Myšlenka na vytvoření akordeonového orchestru se podle Alexandra Smutného začala rodit začátkem šedesátých let minulého století. „V roce 1962 jsem nastoupil v Mariánských Lázních do hudební školy a tehdy tam dělal ředitele Emil Vlach. Byl veliký fanda do takovýchto orchestrů, ať to byl taneční, dixieland, smyčcový… Já přišel na akordeon a on mě hned přijal a na Vánoce už jsme hráli v domově důchodců,“ vzpomíná dirigent a zakladatel akordeonového orchestru. „Ředitel zakládal několik dalších orchestrů jako byl dechový, smyčcový, kytarový soubor. A tyto orchestry úplně miloval, no a já jsem si založil svůj,“ dále přiblížil dobu před šesti desetiletími.

Dlouholetá moderátorka rozhlasu Květa Bodollová: O životě rozhoduje i síla slova

Hudební nástroje a samozřejmě i harmoniky doznaly za tu dobu mnoha změn. „Nástroje šly vývojově hodně dopředu, a byly také ale méně dostupné, byly dražší. Někteří rodiče na nástroj neměli peníze, ale ušetřili a pro své nadané děti udělali hodně,“ říká dirigent Smutný s tím, že v orchestru se za šedesátiletou existenci vystřídalo na dvě třicet lidí, hráčů a hráček převážně na akordeony. Orchestr nyní opakuje secvičené sklady a momentálně novinky nenacvičuje. „Mám už nějaké ty roky, ale další koncert určitě bude, zatím jen nevíme, kdy a kde,“ dodává. „Tahle práce, kterou dělám moc rád, mě drží na nohou.“

V sobotu posluchači zaplnili sál rekonstruovaného hotelu Lesní Mlýn v Mariánských Lázních, aby spolu s akordeonovým orchestrem oslavili koncertem společně šedesát let jeho existence. Nyní má orchestr i se zpěváky 60 členů, v roce 2012 se odloučil od hudební školy a pokračuje dále ve své činnosti pod vedením dirigenta Alexandra Smutného, jako nezávislé hudební těleso.