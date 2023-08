Skupina Penta Hospitals stále nabízí obyvatelům Sokolovska rezervní kapacity ve svých Ambulancí Penta. Jsou to předem určená místa ordinací praktických lékařů, kam si musí pacient v rámci kraje zajet. Především pro starší pacienty to není optimální řešení, ale je okamžité. Volné kapacity nabízí také ambulantní lékař v oboru gynekologie. Do budoucna by se mohla situace pro zájemce o nového praktika zlepšit ještě více.

Penta Hospitals zároveň spolu s městem připraví otevření zcela nové ordinace praktického lékaře přímo v Sokolově. „V posledních letech odešla do penze řada praktických lékařů v regionu a noví nepřicházejí. Stále častěji se tak na nás obracejí obyvatelé města a okolí s žádostí o pomoc při zajištění služeb praktického lékaře,“ řekl starosta Sokolova Petr Kubis s tím, že město vyvíjí všechny možné aktivity k tomu, aby zajistilo na území Sokolova dostupnou zdravotní péči. "A to i přes to, že zajištění lékařské péče nespadá do povinností obcí, nýbrž do povinností zdravotních pojišťoven," dodal Kubis.

Prozatím na základě jednání s městem zdravotnická skupina Penta Hospitals nabízí obyvatelům Sokolovska rezervní kapacity svých Ambulancí Penta. Jedná se o ambulance praktických lékařů v Nové Roli, Ostrově a Nejdku na Karlovarsku.

„Je nám jasné, že především pro starší pacienty není dojíždění k praktickému lékaři optimální, ale jde o okamžité řešení. Díky tomu, že si naše skupina vzdělává i své vlastní lékaře, budeme spolu s městem hledat cesty, jak do dvou let otevřít i zcela novou ambulanci praktického lékaře přímo v Sokolově,“ říká generální ředitelka Penta Hospitals Barbora Vaculíková.

Kromě kapacit u praktických lékařů je k dispozici také volno na gynekologii v Karlových Varech. Zhruba 300 nových pacientů zaregistrovala také oční ambulance přímo v Sokolově. Tam už je kapacita ambulance zaplněná.

Jak uvedla ředitelka Ambulancí Penta Jana Šperlová, zájemci o registraci u praktických lékařů, případně v odborné ambulanci gynekologie, se mohou hlásit přes webový formulář. „Registrace bude možná pouze online prostřednictvím webového formuláře, abychom nezatěžovali personál v ordinacích desítkami telefonátů denně. Bylo by to na úkor pacientů, kterým by se nemohli dostatečně věnovat, a to samozřejmě nechceme,“ vysvětlila Šperlová. Zároveň poprosila zájemce o nové registrace o ohleduplnost vůči druhým a dodržování tohoto postupu. Registrační formulář je, až do vyčerpání kapacity jednotlivých ambulancí, k dispozici na stránkách Ambulancí Penta.

Od roku 2017 je sokolovská nemocnice součástí skupiny Penta Hospitals CZ. Ta zahrnuje jak řadu nemocnic a ambulantních služeb, tak síť specializovaných center péče o pacienty s Alzheimerovou chorobou – Alzheimer Home. Je tedy jedním z největších poskytovatelů zdravotnických a sociálních služeb v České republice. Součástí skupiny Penta je i Deník.