Američané přijeli od Velké Hleďsebi do Němci přelidněných Mariánských Lázní

S blížícím se koncem války hromadně a doslova úprkem opouštěli Němci Mariánské Lázně. Nastala hrozná panika. Cestou necestou uháněli němečtí lazaři o berlích a ti, co nemohli chodit, byli vezeni v dětských kočárcích do Bavorska. Američané se do samé blízkosti města přiblížili v noci z 5. na 6. května 1945.

Ilustrační snímek z Chebu. | Foto: Město Cheb