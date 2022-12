„Bylo to opravdu neskutečně krásné. Vystoupení nádherné, vše plné lidskosti a zájmu. Tolik dobrých lidí, co se tomu dlouho věnovali. Mariánky se umí semknout, když je třeba,“ řekla Eva Huláková a vzkázala prý jistě za mnohé veliké poděkování Tomáši Richterovi, který celou akci zorganizoval. Podotkla, že Mikulášská nadílka měla srdce. A to je na podobných adventních akcích asi to nejdůležitější. Té sobotní přihlížely i aktivně se účastnily stovky lidí.

Mikulášský parní vlak dovedla do Mariánských Lázní syčící Všudybylka