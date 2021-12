Premiér v demisi Andrej Babiš se zase po čase otřel o Cheb ve svém pořadu na facebookové sítí "Čau lidi", a to při obhajobě uzavření letošních vánočních trhů. "Vzpomeňte si na Cheb, vánoční trhy 2020. Jak tam zemřeli lidi potom, leden, únor, 300 procentní navýšení smrtnosti ve srovnání s průměrem," uvedl Babiš. Odpověď chebského starosty Antonína Jalovce na sebe nenechala dlouho čekat.

Starosta Chebu Antonín Jalovec. | Foto: Deník / Jan Buriánek

„Pan premiér (v demisi) si opět po čase vzal do úst loňské chebské vánoční trhy. Dokonce opakovaně. Milý pane Babiši, o chebských trzích lžete! I lhát se ale musí aspoň trochu umět. Uvádíte, že v Chebu zemřelo 400 lidí a kluziště 'tam bylo do 3. ledna'. Za celou epidemii zemřelo dle oficiální statistiky ÚZIS 200 Chebanů. Vlastně vám musím dát za pravdu, že kluziště na náměstí do ledna bylo. Jeho provoz byl ale ukončen ještě dávno před Vánocemi," uvádí starosta.