V zařízení o víkendu přibylo několik desítek nakažených pacientů i personálu. Právě personální otázku nemocnice řešila s vedením Karlovarského kraje a na žádost hejtmana Petra Kubise projednával záležitost krizový štáb.

Do nemocnice na základě této žádosti dorazí deset příslušníků, kteří budou v nemocnici až do odvolání pomáhat personálu. "Město bylo požádáno, aby vytipovalo vhodný objekt pro ubytování," uvedl starosta Mariánských Lázní Martin Kalina. "To jsme učinili a z několika nabídnutých možností zvolila Armáda ČR objekt pensionu Bavaria."

Vojáci by měli pomoci přímo v provozu mariánskolázeňské nemocnice například při dezinfekci prostor a při dalších pracích do doby, než se zaměstnanci vrátí z izolace a z karantény. "S vedením Nemocnice Mariánské Lázně jsme stále v kontaktu, včera jsme zařízení zavezli ochrannými prostředky. Na místě se navíc byli podívat primářka urgentního příjmu – Emergency karlovarské nemocnice Dagmar Märzová spolu s krajským náměstkem Martinem Hurajčíkem, aby posoudili situaci a bylo možné nastavit přibližné počty vojáků, které zařízení bude potřebovat," řekl hejtman Karlovarského kraje Petr Kubis.