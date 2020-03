To byly dvě varianty, se kterými počítala studie, na jejímž vypracování se už dříve dohodlo vedení Aše se zástupci státní organizace Správa železnic (SŽ). Nakonec s velkou pravděpodobností dojde k tomu, že nádraží bude zbouráno a postaveno nové. Město nyní čeká na projekt, jak by mělo nové nádraží vypadat.

„Vedení Aše prosazovalo rekonstrukci současné budovy, ať po ubourání, či nikoliv, protože ašské nádraží vnímá jako průmyslovou památku a ukázku architektury ze 70. let minulého století, o niž by bylo škoda přijít. Naproti tomu SŽ se s určitostí přikloní ke stavbě nového nádraží jako k ekonomicky výhodnější variantě,“ sdělil tiskový mluvčí města Aše Milan Vrbata.

Vedení města tak požádalo partnery ze SŽ o zpracování tří možností podoby nové nádražní budovy a také aby v rámci soutěže byla oslovena projekční kancelář v Aši a ve výběrové komisi mohl být přítomen zástupce města.

„Přivítali bychom, kdyby se stavba nového nádraží stihla do roku 2023, kdy se budou konat Bavorsko – české týdny přátelství Selb – Aš. Očekáváme, že do Aše v době konání akce přicestuje velký počet návštěvníků, kteří využijí obnovenou regionální trať mezi Aší a Selbem,“ vysvětlil ašský starosta Dalibor Blažek. „Co se týče termínů, předpokládám, že do poloviny roku 2021 se podaří vyřídit veškerá povolení, vlastní stavba by proběhla v letech 2021 a 2022. Správa železnic se k těmto termínům staví pozitivně,“ dodal.