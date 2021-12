„Pokud se mladý člověk rozhoduje, jestli se nastěhuje do příhraničí, srovnává okolí a hodnotí, kde by to pro jeho rodinu bylo výhodné. My si přejeme, aby Aš mohla mimo jiné jako benefit nabídnout kvalitní základní vzdělání, které mladí lidé v současné době vyhledávají,“ pokračuje.

Město se chce zaměřit na rozšíření specifických oborů na základních školách. „Měřítkem ke kvalitnímu vzdělávání může být i specializace nebo kvalifikace jednotlivých škol, a to je právě to, čím se chceme odlišit a čím se chceme pyšnit. Naše představa je taková, že by jedna základní škola byla například zaměřena na výuku cizích jazyků, a to už od mateřské školy. Pokud se totiž děti budou od útlého věku učit hravou formou anglicky a německy a poté si to přirozeně a hezky přetáhnou do základní školy, to je dle mého názoru skvělá myšlenka,“ vysvětluje starosta Blažek.

Město Karlovy Vary: Důvody vypovědět memorandum byly pádné

Aš trápí nedostatek učitelů. „Narážíme na to, že nemáme kvalifikované pedagogy, proto chceme nabízet například i nové byty pro příchozí učitele nebo finanční injekci. Potřebujeme ale, aby školy přišly s nějakou myšlenkou, v čem budou jedinečné,“ sděluje.

„V Aši byla kdysi škola s matematickými třídami. I když je to minulost, ta škola má stále punc matematické, a toho chceme docílit. Bude úžasné, když se nám podaří každou školu udělat něčím výjimečnou. Každá nemůže být matematická, ale můžeme mít školu, která se bude zaměřovat například na výpočetní techniku, nebo na přírodovědné vědy, kde bude možné i díky dotacím pořídit například speciální laboratoř. Chceme, aby děti, které tíhnou k nějaké činnosti, dostaly rozšířené vzdělání a možnost vzdělávat se v tom, co je baví. Jsou ale děti, které studovat nebudou, tak proč bychom nemohli rozvíjet i řemesla? Řekli jsme si, že v rámci strategie musíme připravit i novou koncepci školství,“ uvádí.

Spadla klec, pětici dealerů, prodávající pervitin za statisíce, dopadla policie

Vedení města požádalo ředitele škol, aby předložili svou představu o tom, jak by mohlo takové vzdělávání v praxi fungovat a na co by se chtěli zaměřit. „Vypořádat se musíme i s legislativou. Bude zapotřebí nacházet nové cesty a překonávat různé překážky, ale věřím, že to zvládneme a naše město i tímto způsobem nastartujeme správným směrem,“ dodává.