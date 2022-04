Stačí jen vymyslet kulturní akci nebo doprovodný program pro veřejnost a zažádat na městě o dotaci. Fantazii se meze nekladou. „Byla vytvořena směrnice neboli dotační program, který je schválený zastupitelstvem, respektive radou města. V dotačním programu jsou k dispozici dva miliony korun. Každý jednotlivec, organizace, nebo každý, kdo chce přispět k oslavám nějakým způsobem, ať je to organizace sportovní, kulturní, přírodovědná, nebo jakákoliv, tak si má možnost sáhnout na grant. Je do výše až sto procent, ale limitovaný částkou padesát a dvacet tisíc,“ říká mluvčí města Milan Vrbata.

„Pokud se bude ale jednat o nějakou opravdu zajímavou akci, tak výjimky, co se týká navýšení dotace, jsou možné,“ sděluje místostarosta Pavel Klepáček.

Celkový rozpočet na celoroční oslavy města počítá s osmi miliony korun z městského rozpočtu. „Je to velká částka. Snaha je, aby veřejnost byla do samotných oslav vtažena, abychom měli každou chvilku nějakou připomínku tohoto významného výročí, které datujeme k 2. srpnu 1872. Byl to moment, kdy statistici spočítali, že je nás víc než deset tisíc. Zkrátka z městyse jsme se stali městem,“ usmívá se mluvčí s tím, že se už teď mohou lidé těšit na velkolepé letní slavnosti a dvoudenní akci na pódiích, kde se vystřídá více než 20 uměleckých těles. „Zaškrtněte si v kalendáři pátek 12. a sobotu 13. srpna. V těchto dnech se uskuteční slavnosti města. A protože se konají v roce oslav 150. výročí povýšení Aše z městyse na město, jsou pojaté velkoryseji než jindy. Slavnosti budou dvoudenní, hrát se bude střídavě na dvou pódiích, připravuje se dohromady 22 vystoupení,“ pokračuje Milan Vrbata.

Začíná se v pátek 12. srpna od 14 hodin koncertem skupiny Circus Problem, od 16 hodin následuje Pokáč, od 18 hodin legendární Čechomor, od 20 hodin Michal Hrůza, poté se představí od 22 hodin Kapitán Demo a před půlnocí zazní i cimbálová muzika Grajcar. „Na druhém pódiu, v oploceném areálu kompu, si na své přijdou především děti. V nabídce je od 15 hodin duo Štístko a Poupěnka a od 17 Míša Růžičková. Od 19 hodin zazpívá Jožka Černý a úvodním koncertem se bude prezentovat také ještě oblíbená cimbálovka Grajcar,“ uvádí.

Sobotní program zahájí od 11 hodin na pódiu na parkovišti Lollipopz, ve dvouhodinových intervalech následuje Jakub Smolík, Jan Kalousek, Žlutý pes, Tereza Mašková, No Name a ve 22.30 hodin supina So Fine. „Na pódiu v kempu se v sobotu vystřídá celkem pět účinkujících. Zde začínáme od 12 hodin představením pro dětí nazvaným Mimoní legrácky a šprťouchlata, následuje Pavel Novák, Petra Černocká & Bokomara, Potíže a od 20 hodin skupina Šrot. Protože se předpokládá velká návštěvnost, přibude letos také více stánků s občerstvením,“ popisuje.

Prvních tisíc lidí, kteří si v informačním centru zakoupí minimálně dvě vstupenky, obdrží tričko ze sady propagačních předmětů, vyrobených k 150. výročí povýšení Aše na město. Vstupné na jednotlivé dny činí 250 až 450 korun, cena je odstupňována podle data zakoupení. Prodej vstupenek je zahájený už od 1. dubna.

Aš bude během oslav spolupracovat i se svými partnerskými městy. „ A to i s těmi, s nimiž dlouhodobě spolupracujeme, ale oficiálně partnerskými nejsou, například s Bad Elsterem, Adorfem nebo Selbem. Ty patří mezi naše nejčastější partnery. Máme tady také čestné občany města, kteří jsou předsedy krajanských spolků. Jsou to zástupci Němců, kteří byli vyhnáni. Rada města také zřídila v rámci výročí výrobní výbor, který se schází přibližně rok a teď poslední dobou dost intenzivně, de facto každých čtrnáct dnů. Dáváme si tam úkoly. Chceme mít oslavy co nejdůstojnější, a protože to není otázka jen pár jednotlivců, co je můžou zorganizovat, tak do příprav máme širší spektrum zástupců různých organizací, kterých se ty oslavy budou týkat nejvíce. Prostě tak, abychom na nic nezapomněli a aby se nám oslavy povedly,“ uzavírá místostarosta Klepáček.