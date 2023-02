Město investovalo do deseti velkých stavební akcí. Objemem financí byly největšími investice do bytové výstavby. Rekonstrukce dvou objektů na 27 bytů v Nedbalově ulici vyšla na 53 miliónů korun a rekonstrukce části bývalé střední průmyslové školy textilní na 12 bytů stála 51 miliónů korun.

"Vůbec nejdražší stavbou byly úpravy parku Historie, které vyšly na 73,3 miliónu korun, přičemž další stavbou tam byla instalace 3D bludiště s cenou 15,8 miliónu korun," sdělil mluvčí.

Tři investiční akce směřovaly do školských zařízení. Byla to modernizace Městského domu dětí a mládeže Sluníčko, která vyšla na 5,7 miliónu korun, nové třídy v ZŠ Kamenná spotřebovaly dalších 11,3 miliónu korun a do rekonstrukce budovy mateřské školy v Neumannově ulici, která se dokončuje v tomto roce, se loni vložilo 13 miliónů korun.

Zbývající prostředky směřovaly do silničních staveb a infrastruktury, konkrétně na parkoviště v Horních Pasekách 5 miliónů korun, rekonstrukci místní komunikace Údolní, Republikánská a Na Stráni 10,8 milionu, a na inženýrské sítě v ulici Slunečná, které budou hotovy v roce 2023, se loni proinvestovalo 44 miliónu korun.