"Nominace nás velmi těší. Je to pro nás příležitost ukázat, že město Aš je na mapě České republiky a že i na nejzápadnějším západě dokážou lidé vytvořit něco jedinečného," řekl místostarosta Aše Pavel Matala s tím, že si neméně váží toho, že jedním z autorů je architekt žijící v Aši Petr Kostner.

Myšlenku navázat na historické reálie autoři zhmotnili také vytvořením pietního místa v podobě žulového bloku, který připomíná historickou kapitolu spojenou s likvidací evangelického hřbitova v 70. letech minulého století. Další významnou součástí parku je obnova nejstaršího kamenného mostu, který historicky spojoval různé části hřbitova. "Během prací byly rovněž odkryty staré sklepy a další objekty, jako jsou stodoly a márnice původního evangelického hřbitova, které jsou nyní částečně přístupné veřejnosti," uvádí dále Kostner.

Ke spolupráci na ašském parku byli přizváni architekti z pražského studia Sova a zahradní architekti z Mariánských Lázní. "Ti pro nás vytvořili jakousi přírodní podnož naší ideje. Ta spočívá v tom, že se park postupně vyvíjí i v zeleni. Začíná to obyčejnými travami, přechází v květnaté louky, v místě té visuté lávky se objevují keře a trvalky, které různě barevně kvetou a následně přecházíme přes květnaté louky opět k trávníkům u Okružní ulice.To znamená, že tady vytváříme další moment, kdy průchod parkem dává divákovi určitý pocit vývoje a že se nachází na zajímavém místě," vysvětluje dále architekt.

Na zavlažování zeleně a květeny v parku je nutné vodu dovážet

Údržba o zeleň a květenu v parku představuje pro město s bohatou nejen parkovou zelení složitý a finančně náročný úkol. Jak vysvětluje místostarosta Aše Pavel Matala, komplexnost a rozlehlost parku vyžadují významné finanční a personální zdroje. "Myslím si, že jsme možná v minulosti trošičku podcenili, kolik nás to bude stát peněz a kolik bude potřeba na údržbu celého parku vyčlenit lidí," přiznává. Péče zahrnuje zalévání, sekání trávy a další údržbové činnosti. Významným problémem je nedostatek přirozených zdrojů vody, který vyžaduje, aby pracovníci Ašských služeb museli během sezony do parku vodu dovážet. "V tuhle chvíli nejsme úplně schopní vyčlenit tolik lidí, kteří by byli potřeba pro ten park, protože souběžně s tím potřebujeme lidi i na sekání trávy ve městě. Je ale potřeba v tomto udělat nějaké kroky, protože ten park historie je skutečně ojedinělý," dodává místostarosta. Náklady na údržbu parku se aktuálně pohybují mezi 3,5 až 4 miliony korun ročně.

Mezi nominovanými projekty, realizovanými v Karlovarském kraji, je také koncertní sál v Císařských lázních v Karlových Varech.