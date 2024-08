Pavla Sofilkaničová dnes 14:17

Město Aš se opět připravuje na přemístění památníku Americké armády, nyní přejmenovaného na Památník svobody, z Masarykova náměstí na nové stanoviště mezi radnicí a Goethovým náměstím. Není to první pokus – radnice už několik let hledá firmu, která by památník přestěhovala a realizovala související stavební úpravy. Ty zahrnují například vybudování betonového náměstíčka s chodníky nebo skleněného podstavce, který má symbolizovat křehkost svobody.