Na sociálních sítích pak nastává v místní skupině konečné doručování takovýchto zásilek. V tom lepším případě. V tom horším se k adresátovi důležitý dokument nemusí dostat vůbec. O stížnostech ví i vedení města a vyzývá občany ať ho informují. "Opět evidujeme zvýšený počet občanů, kteří neobdrželi včas nebo vůbec zásilky. Kdo prokazatelně ví, že neobdržel zásilku, napište mi to prosím do emailu: starosta@muas.cz, ať mohu služby České pošty reklamovat. Napište nejpozději do pátku 13. října," vzkazuje lidem starosta Aše Vítězslav Kokoř.