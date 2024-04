„Z naší strany je všechno připravené. Jednali jsme se zástupci kraje, který nám slíbil podporu, i se zdravotní pojišťovnou. U hejtmana zástupci Všeobecné zdravotní pojišťovny slíbili, že nebudou dělat žádné problémy. Pokud by naši pacienti vyhledali polikliniku v Selbu, tak prý budou proplácet úkony stejně, jako kdyby lidé jeli třeba do nemocnice v Chebu nebo kamkoliv jinam v ČR. Město má také vyčleněné peníze neboli fond, ze kterého by se platilo případné vyrovnání. Tedy rozdíly plateb od pojišťoven za jednotlivé úkony v německých ambulancích. Studie na německé straně by měla být dokončena během půl roku. Pak se uvidí," říká starosta Aše Vítězslav Kokoř s tím, že podpora přeshraniční zdravotní spolupráce měla být také v novém zákoně.

Nejbližší specialisté jsou pro Ašáky v pětadvacet kilometrů vzdáleném Chebu anebo v Karlových Varech, kam to mají 67 kilometrů. Lidé by s dojížděním do Německa problém neměli. Do Selbu to mají necelých 10 kilometrů. „Je to určitě lepší než jezdit za specialisty do Varů, Plzně, či dokonce Prahy. Záleží, jaké ambulance by německá strana nabízela. Problém bych s tím neměla," říká Jarmila Hlásková z Aše. Řada lidí z pohraničí už má v Německu svého lékaře či zubaře. Jde především o pendlery, kteří jsou pojištěni v Čechách i SRN. V pohraničí nemohou sehnat pediatra, obvodního lékaře ani zubaře. Tak když mají tu možnost, najdou si ho hned za hranicemi. A svízelnou situaci se zubaři řeší další skupina lidí tím, že si je najdou v Německu jako samoplátci. „Řada nových a mladých zubařů v Čechách si stejně řekne o nehorázné doplatky či jinak skryté poplatky, i když mají smlouvu s pojišťovnou. V Německu to už o tolik dražší pak není," říká jedna z pacientek Ladislava Fedorová, která jezdí do německého Klingenthalu.