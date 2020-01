V Aši pedagogům a nepedagogickým pracovníkům přispívají na dopravu do zaměstnání Přijít si mohou až na pětatřicet tisíc korun ročně.

„Zkusili jsme jinou cestu,“ uvedl starosta Aše Dalibor Blažek. „Do Aše dojíždí mnoho učitelů a ostatních zaměstnanců a ti musí část svého výdělku investovat do dopravy. Proto jsme se tímto způsobem rozhodli tyto zaměstnance finančně podpořit,“ řekl starosta.

V letošním roce to městskou kasu vyjde na 690 tisíc korun. „První příspěvky školy a školská zařízení svým zaměstnancům zaplatí v únoru,“ informoval mluvčí ašské radnice Milan Vrbata. O příspěvek požádalo osmadvacet zaměstnanců, jednadvacet pedagogů a sedm nepedagogických pracovníků. „Příspěvek je určený zaměstnancům, kteří dojíždějí za prací do Aše ze vzdálenosti delší než deset kilometrů,“ sdělil starosta. Roční příspěvek činí podle vzdálenosti bydliště od pracoviště deset tisíc až pětatřicet tisíc korun čistého příjmu. Nejvíce dostanou ti pracovníci, kteří dojíždějí do Aše z bydliště vzdáleného více než třicet kilometrů.

„Nárok na poskytnutí příspěvku na dopravu má kvalifikovaný zaměstnanec s uzavřenou pracovní smlouvou na dobu neurčitou nebo určitou, která musí trvat déle než pět měsíců. Finanční bonus bude radnice proplácet v únoru a červenci, vždycky zpětně za odpracované pololetí. Zřizovatelé škol s nedostatkem či stárnutím pedagogů bojují, jak se dá. Přilákat nové učitele chtějí například i v Chebu. „Zavedli jsme motivační příspěvek ve výši sto tisíc korun pro učitele, kteří nastoupí do městem zřizovaných základních škol,“ řekl Tomáš Ivanič z chebské radnice. Důvodem jsou podle jeho slov stárnoucí pedagogické sbory, kdy se průměrný věk učitele pohybuje už kolem hranice padesáti let. Z analýzy navíc vyplynulo, že v příštích pěti letech by do důchodu mělo odejít až pětatřicet pedagogů. Podle vedení města není možné tak vysoký úbytek řešit pouze individuální snahou jednotlivých ředitelů škol. „Podmínkou pro získání motivačního příspěvku je to, že nastupující učitel nebyl v posledních pěti letech zaměstnán ve škole zřizované městem Cheb. Pedagog se navíc musí zavázat, že ve škole zůstane minimálně pět let.