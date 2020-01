„Dům v Nedbalově ulici má dvě čísla popisná,“ informoval mluvčí radnice Milan Vrbata. V čísle 5 je plánováno šestnáct bytů, v čísle 7 pak vznikne dalších jedenáct.

„Město se pokoušelo projekt přizpůsobit tak, aby byla možnost na výstavbu čerpat dotace. To se ale nepodařilo,“ uvedl mluvčí. Poskytovatel dotace požadoval, aby v čísle popisném 7 byly všechny byty bezbariérové. „Splnění této podmínky by stavbu prodražilo o většinu prostředků, které by město na dotaci získalo,“ řekl Milan Vrbata. Na akci vyčlenila radnice dvacet milionů korun.

Byty v Nedbalově ulici ale nejsou jedinou aktivitou radnice zaměřenou na bytovou výstavbu.

„Už dříve bylo rozhodnuto o výstavbě bytů v dalších objektech v majetku města. Připravují se rekonstrukce budovy bývalé základní umělecké školy v Šaldově ulici, kde má vzniknout osm bytů různé velikosti,“ sdělil mluvčí. Další tři byty se plánují v domě v Jiráskově ulici. „Blízko k realizaci je díky příslibu státní dotace výstavba bytů v bývalé střední průmyslové škole textilní, kde je v první fázi připravováno dvanáct bytů,“ dodal Milan Vrbata.