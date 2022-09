„Za velký úspěch našeho snažení a tím i velmi dobrou zprávu pro naše občany proto považuji to, že se nám podařilo do Aše přilákat nového lékaře, který zde už od září provozuje interní ambulanci,“ uvádí starosta Blažek. Dodává, že dlouhodobě o lékaře, který by převzal pacienty po zesnulém doktorovi Jiřím Kohoutovi, usilovali. „Proto jsme velmi rád, že se to povedlo a pacienti už nebudou muset za vyšetřením vyjíždět jinam.“ uzavírá Blažek. Podle jeho slov město situaci s dostupností zdravotních služeb řeší v šíři svých omezených možností.