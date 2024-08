Bydlel tehdy v Aši v Palackého ulici a do práce chodil přes park na stavbu tehdy nové barevny. Z rádia už věděl o tom, že nás obsadila sovětská vojska. Spěchal ráno do práce a hned u vstupu do parku stál jeden ruský voják se samopalem a na druhém konci v Okružní u pomníku druhý. To už viděl, že to bude vážné. Řeč je o Jiřím Dytrychovi, který byl tehdy jedním z těch, kteří neváhali a vpád ruských vojsk zdokumentovali.

"Domluvili jsme se tehdy s kolegou. Já vzal fotoaparát, on motorku a objížděli jsme, co se dalo. Směrem od Hranic přijížděla kolona vojenských vozidel s tanky. Vedla ji Tatra 603. Nevím, kdo v ní seděl, ale určitě nějaký zrádce od komunistů, aby bratři nezabloudili," popisuje ašský pamětník. "Vrátili jsme se do města. Jeli jsme u chodníku vedle jednoho z vozů. Seděl tam nějaký Kozák, a když jsme byli těsně vedle, tak si otevřeným okénkem odplivl. Naštěstí se netrefil, jinak bych mu to auto rozbil. Na jeho výraz nikdy nezapomenu. Symbolizoval pro mne všechen ten hnus," vzpomíná Dytrych.

V místě, kde je dnes obchodní dům Prior, bylo podle něj mnoho lidí a bylo tam dost dusno. Jednu chvíli to vypadalo, že se bude střílet. Lidi se snažili rozkývat auto. Velitel musel uklidňovat své vojáky.

"Do středu ulice postavili regulovčíka. Čeští řidiči schválně najížděli těsně okolo něj. Neuhnul, ani když jelo auto přímo na něj. Věděl, že si ho nikdo nedovolí přejet. Pak ale jel povoz s koňmi a kočí to vzal přímo na něj. Regulovčík se koní bál a uhnul. Lidi kolem jásali, jako kdybychom vyhráli válku. Lidé se snažili s vojáky diskutovat, vysvětlit jim situaci. Nešlo to. Byli to chudáci, kteří ani nevěděli, kde jsou a proč," pokračuje ve vzpomínkách.

"V jednu chvíli nám zastoupil cestu voják s namířeným samopalem, a když jsme se otočili, stál za námi druhý. Chtěli mi vzít fotoaparát, nebo aspoň film. Říkali jsme jim, že jsme tu doma, že nemají žádné právo. Ať táhnou pryč."

Potom se jeli podívat směrem na Mokřiny a Vernéřov. Tam měli Rusové zakopané minomety namířené směrem k Chebu. "V jednu chvíli nám zastoupil cestu voják s namířeným samopalem, a když jsme se otočili, stál za námi druhý. Chtěli mi vzít fotoaparát, nebo aspoň film. Říkali jsme jim, že jsme tu doma, že nemají žádné právo. Ať táhnou pryč. Už jsme se tam o to přetahovali, když kolem jeli další Češi na motorce a zastavili. Když nás tam bylo víc, tak vojáci polevili a pustili nás. Ale museli jsme se vrátit," říká Dytrych.

Ve Františkových Lázních byly, jak je vidět na fotografiích, přeražené závory. Naštěstí se tam nikomu nic nestalo. Silniční ukazatele byly odstraněny, aby se nedalo podle nich orientovat. Někteří vojáci si prý mysleli, že už jsou v západním Německu.

"Někdo přinesl vlajku a lidé se průvodem vydali z města ke kasárnám podpořit vojáky, kteří tam byli zavření a nesměli nic dělat. Takový byl první den okupace v Aši. Později někdo vylezl na nově postavený komín barevny a pověsil tam československou vlajku, nikdo pro ni nechtěl vlézt a tak tam vlála dost dlouho, než našli nějakého kolaboranta. Vlajka byla vidět i z Německa a objevila se i v německé televizi. Pak už jsme jen sledovali vývoj. Jak se tu „dočasně“ zabydlují, jak se s nimi dobří Češi začínají bratřit, kolaborovat a šmelit," dodává Dytrych.