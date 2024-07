Provedení hydrogeologického průzkumu schválila městská rada na schůzi 15. července. "Tento průzkum má za úkol zjistit, zda jsou vytipované vodní zdroje dostatečně vydatné. Pokud vše půjde podle plánu, výsledky bychom měli mít za čtyři až pět měsíců," uvedl Milan Vrbata z ašské radnice. Průzkum provede společnost Vodní zdroje Praha a bude stát 270 tisíc korun.

Dosud se zasněžování na vrchu Háj provádělo pomocí pitné vody, což není ideální nejen kvůli teplým zimám, kdy sníh nevydrží, ale také kvůli vysokým nákladům. Poslední zimu se prakticky nelyžovalo. "Jednoznačně vítám tento krok. Když počasí zimním radovánkám přeje, je vrch Háj hojně navštěvovaný. Máme tu navíc lyžařskou školičku, kde se učí lyžovat děti, a to je skvělý benefit pro Aš," uvedl Jiří Červenka, jednatel Ašských lesů, městské společnosti, která provozuje sportoviště ve městě.

Vrch Háj, kterému korunuje kamenná rozhledna, vzdálený asi dva kilometry od centra města, je obklopený lesy a nabízí sportoviště, kemp a sjezdovky. Areál zahrnuje hřiště, půjčovnu sportovního vybavení, horolezeckou stěnu a in-line dráhu využívanou v zimě běžkaři. V lesním terénu jsou přírodní trasy pro cykloturistiku, kde se pořádají i cyklistické závody, naposledy prestižní Velká cena Smrčin.

Na otázku, jaká je budoucnost areálu s ohledem na stále teplejší zimy a budování nezimních atrakcí, které by lákaly více turistů, má Jiří Červenka jednoznačnou odpověď: "Není to v možnostech samotné firmy. Je to ekonomická záležitost, to znamená, že jakoukoli atrakci by muselo dotovat město. Bohužel, nejsme na Lipně," vysvětlil.

Pokud se zjistí, že je vody pro zasněžování areálu dostatek, plánuje se vybudování retenční nádrže přímo na vrchu Háj. Ta by v zimě zadržovala vodu pro zasněžování, v létě by se mohla využívat jako koupaliště a celoročně by sloužila jako požární nádrž.