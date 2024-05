„S myšlenkou na společné Ašsko-Selbské zdravotní zařízení vyvstala otázka, jak umožnit Ašákům, kteří třeba nevlastní auto, nebo se kvůli věku již neodvažují řídit, pohodlnou dopravu do Selbu. Před pár lety obnovená vlaková linka to neumožňuje, protože železniční zastávka Selb-Plößberg je od centra města vzdálená několik kilometrů," uvedl místostarosta Aše Pavel Matala s tím, že za obnovou provozu stojí starostova vize společného AšskoSelbského zdravotního zařízení.

Navrátit zpět autobusovou linku z Aše do Selbu nebylo jednoduché. „Autobusová společnost AKV Bus a.s., která jako jediná vlastní licenci pro provoz přeshraniční linky, potřebovala tuto licenci aktualizovat. Jejich žádost však vyřizoval referát nějakého ministerstva v Kolíně nad Rýnem, který ale čekal na vyjádření jiného úřadu v Regensburgu. Navíc na vyřízení žádosti měli 60 dní, které ale samozřejmě nedodrželi. Nakonec se do toho vložilo naše Ministerstvo dopravy, takže linka byla s dvou a půl měsíčním zpožděním spuštěna,“ poukázal Matala.

Linka jezdí pět dní v týdnu, a to od pondělí pátku. „Autobus do Selbu vyjíždí dvakrát v dopoledních hodinách, třikrát v odpoledních. První bus do Selbu vyjíždí v 5:15 hodin, takže jej mohou využívat i pendleři, jezdící do Selbu na ranní směnu,“ dodal místostarosta Aše.

Lidé tuto dlouho očekávanou novinku kvitují. „Tak krom toho, co jsem už zmínil ve vztahu k pendlerům a českým pacientům, je určitě to, že člověku využívající hromadou dopravu obecně odpadá mnoho starostí. Mít kde parkovat, mít natankováno, jestli bude v zimě prohrnuto a posoleno a jiné. To vše přechází na provozovatele a samotného řidiče busu."

Přeshraniční spolupráce pokračují a v dopravě se chystají další projekty, které usnadní nejen místním lepší podmínky pro cestování. „S největší pravděpodobností budeme dále pokračovat s cyklostezkami, protože vlak a autobus již jezdí. Letos by měla být dokončena závěrečná část Perlové cyklostezky, pracuje se na projektu Bavorsko-českého lázeňského cykloregionu,“ dodal Pavel Matala.