Jsou to asi tři týdny, co premiér Andrej Babiš (ANO) navštívil Dům s pečovatelskou službou v karlovarské Staré Roli, jehož zřizovatelem je město Karlovy Vary. Byla to návštěva, která byla spojená s jeho debatou se seniory v Alžbětiných lázních. Zatímco mezi klienty měl premiér mnoho příznivců, zaměstnanci mu až tolik nefandí. Dokonce jim mělo být vyhrožováno, že pokud se pokusí říci nějaký svůj negativní názor na jeho osobu, dostanou výpověď.

"Nebojím se, bylo to tak. Proč bych se měla bát říci svůj názor? Bylo nám řečeno, že dostaneme na hodinu padáka, když se proti němu ozveme," svěřila se v pátek krátce po zahájení voleb pečovatelka zařízení Iveta Valchařová, ale kdo vyhrožoval nespecifikovala.

Ředitel domova Petr Myšák uvedl, že žádný podobný pokyn nedal. "Naopak nechtěl jsem, aby se tato návštěva zvrhla v politickou agitku Hnutí ANO a řekl jsem to už dopředu. Byl to náhradní program, protože premiérovi nějaký vypadl, a tak se chtěl podívat do našeho nového zařízení," vysvětlil Myšák s tím, že si nedokáže vysvětlit, kdo mohl zaměstnancům vyhrožovat.

Primátorka Andrea Pfeffer Ferklová (ANO) sdělila, že o této události nic neví. "Přišlo by mi vůči zaměstnancům zařízení hodně nefér jim něco takového nařizovat. Nemyslím si ani, že by něco takového řekl pan ředitel," komentovala záležitost primátorka, která byla premiérově návštěvě pečovatelského domu přítomná.

Klienti domova premiérovi fandí. Volit budou až v sobotu, až sem přijdou volební komisaři. "S panem Babišem jsem se potkala, to ano, ale nemluvila jsem s ním. Víte, kolik tady bylo lidí?" poznamenala v pátek 8. října odpoledne jedna z klientek domova, která premiérovi zcela důvěřuje. "Všechny ty kauzy, které se kolem něho objevují, jsou jen nafouknuté bubliny. A i kdyby, tak proč se to vytahuje až teď?" prohlásila žena s vědomím, že například dotace kolem farmy Čapí hnízdo vyšetřuje policie už mnoho měsíců. "No, a proč se to táhne tak dlouho? Já mám jasno, volím jeho. Piráti jsou podle mě jen komedianti," dodala klientka domova, která se právě vyhřívala venku na sluníčku před domem stejně jako jiní obyvatelé tohoto zařízení.

U dalšího stolu byly názory na politiku přece jen rozdílné. "Volím ODS. Dříve jsem volila i komunisty, a nestydím se za to. Stejně jako se nestydím za to, že moji rodiče byli komunisté. Taková byla doba. Byli jsme čtyři děti a všichni jsme byli slušní," konstatovala další klientka domova.

To její spolusedící také fandí ANO. "Budu volit pana Babiše. Sice ho moc neznám a politice nerozumím, ale myslím, že to myslí s námi vážně a upřímně. Když tu byl před časem u nás návštěvě, tak jsem s ním i vyfotila," uvedla žena.