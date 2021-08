Jan Šebek, který tvoří společně s Vítězslavem Cirokem, nejlepším českým barmanem z roku 2015, tandem nových barmanů Becher's baru Grandhotelu Pupp, obsadil skvělé třetí místo. Byl tak nejlepším českým reprezentantem v této soutěži. Vítězkou se stala finská barmanka Greta Grönholm z Finska s koktejlem Me The Artist, kromě ocenění obdržela také 10 000 dolarů.

"Český reprezentant Jan Šebek se s koktejlem Rhubizz umístil na 3. místě. Díky tomu získal odměnu dva tisíce dolarů," uvedla Viktorie Sonnková z Mattoni Grand Drink (MGD).

Generální ředitel Grandhotelu Pupp Jindřich Krausz si takové ocenění svého nového zaměstnance nesmírně cení. "Jsme samozřejmě rádi, že u nás pracuje člověk s takovými kvalitami, že ho můžeme mít ve svém týmu," reagoval na ocenění Krausz.

Nové duo barmanů nastoupilo do Puppu na začátku letošního roku, a to v rámci inovace Becher's baru. Na základě doporučení oslovil ředitel Krausz Šebka a Ciroka. Barman Šebek má za sebou působení ve Four Seasons Hotel Prague či v Baru L' Fleur, který se řadí mezi top české bary. Společně s Cirokem pak vymysleli pro Pupp zcela nové menu koktejlů, které se staly po znovuotevření hotelu před letními prázdninami velkými hity. "Chceme díky tomu aspirovat na skutečnou topku koktejlových barů v České republice," poznamenal ředitel Krausz.

„Jsme rádi, že se nám s Víťou podařilo sestavit takový koncept koktejlů, o něž je opravdu zájem. Žádný z drinků u nás výrazně nevybočuje. Každý si v nabídce dokáže najít to své,“ prohlásil teprve pětadvacetiletý Jan Šebek, který pochází z Berouna a svou kariéru odstartoval v Praze. Do Puppu přišel teprve před půl rokem. Jen tři měsíce pracovali s kolegou na speciálním koktejlovém menu. Grandhotel Pupp je pro něj podle jeho slov velkým odrazovým můstkem, jeho snem je otevřít si jednou vlastní podnik.

Podmínkou všech soutěžících na MGD bylo umíchat v časovém limitu sedmi minut vlastní nealkoholický koktejl, jehož nedílnou součástí je minerální voda Mattoni. Důležitým hodnotícím kritériem byly pro porotu suroviny. „Při hodnocení se soustředíme na to, aby byly použité suroviny dostupné na evropském trhu, a zároveň dohlížíme na realizovatelnost prezentovaných receptur. Současně s tím hodnotíme atraktivnost vzhledu, chuťovou harmonii a inovaci každého koktejlu,“ doplnil prezident České barmanské asociace Aleš Svojanovský.

A zde je recept vítězky Grety Grönholm na koktejl Me The Artist:



Ingredience:

· Mattoni Grand perlivá 10 cl

· Supasawa 2 cl

· Piňacoladový sirup 2 cl

· Grepový bitter 4 kapky

· Thajská bazalka 10 listů

Ozdoba: eukalyptus, bylinky, čokoládová kulička, potravinářské barvivo

Postup přípravy: Do míchací sklenice s ledem nalijeme Supasawu, piňacoladový sirup, grepový bitter a thajskou bazalku. Pečlivě promícháme barovou lžící a směs přes sítko nalijeme do sklenice. Dolijeme Mattoni perlivou a ozdobíme.