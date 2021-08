„Chebský bazén je v tuto chvíli připraven na zkušební provoz. Tento a příští týden je otevřen pro veřejnost a po zahájení školního roku sem v dopoledních hodinách chodí i žáci základních a středních škol. Odpoledne budeme tradičně provozovat plavecké kroužky a své místo tu mají naše plavecké oddíly,“ říká vedoucí městského bazénu František Kurka.

Během nucené covidové pauzy zaměstnanci bazénu svépomocí pomáhali při různých opravách ineteriéru. „Celý srpen se bazén připravoval na spuštění provozu, dělali jsme například natěračské a údržbářské práce, tak abychom mohli už otevřít. Stálí návštěvníci bazén asi nepoznají, protože byli zvyklí na jiné barvy, ale zatím máme jen pozitivní ohlasy,“ usmívá se.

Otevření bazénu si pochvaluje i jeden z chebských tatínků. „Do bazénu jsme se s manželkou moc těšili, protože jsme byli zvyklí docházet několikrát do týdne. Už nám to moc chybělo. Přeci jen po těch karanténách potřebujeme trochu vylepšit těla,“ sděluje Jakub Přibyl z Chebu.

Vstup do plaveckého bazénu je možný po splnění aktuálně platných protiepidemických opatření. Zkušební režim bazénu poběží až do neděle 5. září. Otevírací doba bude od pondělí do čtvrtka od 8 hodin do 18 hodin a od pátku do neděle od 10 hodin do 20 hodin (vyjma 1. září od 17:00 do 18:30 hodin a 3. září od 16:00 do 18:00 hodin, kdy bude bazén pro veřejnost uzavřen).