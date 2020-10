Bazénové centrum by mohlo vyrůst na místě zahrádkářské kolonie Mírový sad nedaleko chebského sídliště Spáleniště. Není to však konečná varianta. Město stále nejvhodnější lokalitu hledá. Pro výstavbu nového bazénového komplexu se rozhodlo proto, že provoz současného centra (na snímku) je velmi nákladný, a navíc jeho zázemí už dosluhuje.

„V tuto chvíli zpracováváme záměr a jednáme s architekty. Ještě letos bychom měli mít hotovou vyhledávací studii, která zmapuje pozemky a místa ve městě, kde by bylo možné plavecké centrum postavit. Už dříve jsme uvedli, že se nám zdá logické a nejpravděpodobnější, aby bazén vyrostl v lokalitě dnešní zahrádkářské osady Mírový sad,“ sdělil místostarosta města Chebu Miroslav Plevný. „Nevylučujeme, že by nakonec mohl stát komplex i jinde. Musíme počkat na vyhledávací studii,“ poznamenal Plevný.

Vedení města nehodlá zahrádkáře nikam vyhánět. Jednat s nimi bude až poté, co bude na sto procent jasné, že bazénové centrum vyroste přesně v těch místech. Lidé, kteří by o zahradu přišli, budou mít možnost získat pozemek v některé z jiných zahrádkářských lokalit.

„Základem nového vodního centra by se měl stát bazén se šesti plaveckými drahami o délce 25 metrů, sauny a volnočasová zóna. Součástí saunového centra by měla být možnost i vyjít ven na terasu,“ přiblížil podobu bazénového centra místostarosta.

Konkrétní projekt na nový bazén zatím město nemá. Musí být totiž známé, na jakém pozemku přesně centrum vyroste.

„Součástí nového centra by mělo být také venkovní biotopové koupaliště. To totiž u nás v regionu nemáme, a mohli bychom se tak výrazně odlišit od jiných koupališť v okolí,“ poznamenal chebský starosta Antonín Jalovec.

V biotopovém koupališti se nespoléhá na chemické čištění vody, ale na sílu přírody. Speciální čerpadla nahání vodu do specifické části, kde se voda filtruje přes kořenové systémy vodních rostlin a miliony mikroorganismů, které v nich žijí.

„Odhadem by mohla výstavba centra stát 200 až 250 milionů korun. Ale ve finále se nám to za pár let vrátí. Provozní náklady by měly být kolem 1,5 milionu korun. Zatímco teď doplácíme na provoz chebského bazénu sedm milionů korun ročně,“ dodal chebský starosta.