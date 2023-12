Vědcům se podařilo díky veřejnosti objevit dosud neznámé místo výskytu bělozubky tmavé, nového druhu v české fauně. Nedávný desetidenní monitoring tohoto druhu na Chebsku totiž doprovázela výzva, aby lidé pomohli a posílali fotografie odchycených nebo nalezených bělozubek a rejsků, zkrátka všech „podezřelých“ drobných savců.

S monitoringem bělozubky tmavé na Chebsku pomohla vědcům i veřejnost. | Foto: Foto: ÚBO AV ČR

Díky veřejnosti se podařilo na mapu výskytu bělozubky tmavé už jednu lokalitu přidat. Další čtyři vzorky z jiných míst čekají na genetické analýzy a ověření.

Na výzvu vědců zatím zareagovalo 18 lidí, kteří poslali fotky odchycených či nalezených zvířat. Díky nim mohli vědci do mapy doplnit lokalitu i přímo v centru Chebu. „Kontaktoval nás pán z Chebu, že na chodníku před domem asi našel bělozubku, kterou hledáme. Podle fotografie to tak opravdu vypadalo. Domluvili jsme se, že zkusíme na jeho zahradě nastražit živochytné pasti. Konkrétní nález už jsme bohužel nemohli k identifikaci využít,“ popsala Alena Fornůsková, vědkyně z Ústavu biologie obratlovců Akademie věd ČR, která se na monitoringu podílí. „Když jsme přijeli na místo, nevěřila jsem, že bychom mohli být úspěšní. Menší zahrádka byla velmi upravená, uprostřed města. O to více jsme byli překvapeni druhý den, když jsme v několika pastech bělozubku tmavou i bělobřichou našli,“ řekla vědkyně. Překvapila ji také ochota lidí úlovek uchovat, než vědci zašlou zkumavku s ethanolem pro odeslání vzorku do laboratoře. „Takto jsme získali další čtyři vzorky z různých míst na Chebsku od Aše až po Tři Sekery,“ doplnila Fornůsková.

Došlé vzorky nyní čekají na genetické analýzy. S těmi bude vědcům od ledna vypomáhat středoškolský student při studentské stáži v programu Otevřená věda Akademie věd ČR.

Fotky posílejte dál, vyzývají vědci

Bělozubky jsou aktivní i v zimním období, kdy se často stahují k lidským obydlím, stejně jako hlodavci, třeba myš či myšice. „Zima tak může bělozubky zahnat do dřevníků, kůlen a sklepů nebo i přímo do domácností, kde hledají masitou potravu. Kromě stínek, brouků či pavouků nepohrdnou ani granulemi pro psy a kočky. Budeme tedy rádi za fotky úlovků z Chebska,“ vyzvala Fornůsková.

Případní nálezci mají fotografie bělozubek z Chebska a Karlovarska zasílat na e-mail fornuskova@ivb.cz či honzamateju@seznam.cz. V případě zajímavého nálezu pošlou vědci obratem předplacenou obálku se zkumavkou naplněnou ethanolem a drobnou odměnu, která potěší zejména děti. „Na genetické analýzy nám stačí kousek ocásku. Budeme rádi za každou fotku bělozubky tmavé, ale i dalších druhů bělozubek a rejsků, protože nám to může prozradit, kde všude se již nyní bělozubky tmavé nacházejí a jak na její příchod reagují ostatní druhy rejskovitých,“ vysvětlila Alena Fornůsková s tím, že na podzim se vědci do pozitivních lokalit vypraví a budou pátrat v okolí, zda se i tam bělozubky tmavé vyskytují. „Tím se budeme snažit určit směr a rychlost šíření tohoto expandujícího druhu,“ uzavřel zoolog a kurátor přírodovědných sbírek Jan Matějů z Muzea Karlovy Vary.