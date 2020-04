Ten si vzal bez dovolení vozidlo své známé, která u něj byla na návštěvě. A s autem odjel. Dojel na benzínovou stanici, kde natankoval natankoval necelých 223 litrů nafty a odjel bez zaplacení.

Měl ale smůlu. Majitelka nahlásila, že ji vůz chybí a rozjela se pátrací akce. Řidiče hlídka chytila mezi Starou Vodou a Dolním Žandovem. "Hlídka navíc zjistila, že muž řídí vozidlo přes platný zákaz řízení motorových vozidel," informovala policejní mluvčí Zuzana Týřová. Navíc u řidiče provedli policisté orientační zkoušku na přítomnost návykových látek. "Ta vyšla pozitivně na přítomnost látek Amfetamin/Metamfetamin," řekla mluvčí.

Muži zákona při šetření zjistili také to, že obviněnému se způsob tankování, kdy odjíždí od benzínky bez zaplacení líbí. "Od 21. března se dopustil v dalších minimálně pěti případech obdobného jednání po celém Karlovarském kraji s různými osobními vozidly. Celkem takto natankoval více jak 950 litrů motorové nafty," sdělila Zuzana Týřová. Na rozsudek si muž počká ve vazbě. V případě odsouzení mu hrozí trest od dvou do osmi let.