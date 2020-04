Opatření se vztahuje i na ty občany, kteří byli z důvodu domácího násilí vykázáni z domu. Rozhodl o tom v pátek 3. dubna hejtman Karlovarského kraje Petr Kubis.

„V Sokolově bylo ve hře několik lokalit a zvažovalo se, zda využít nějakou budovu nebo stan. Nakonec byl vybrán v současnosti nevyužívaný objekt v okrajové části města, který je přitom dobře přístupný a oddělený od zástavby. S pomocí hasičů byl upraven a vybaven lehátky, jeho kapacita je více než deset míst a může být ještě rozšířena. Objekt je v současnosti prázdný, ale připravený pro daný účel,“ řekl mluvčí radnice Vladimír Meluzín.

V Kraslicích vytipovali objekt, ale podle starosty města Romana Kotilínka nesplňoval kritéria požadovaná krajem. „Věc je otevřená a pracujeme na tom,“ potvrdil starosta.

Karlovarský magistrát počítá, že bezdomovci budou ve stanu, který vybudovala Armáda spásy na okraji čtvrti Sedlec. „Je to velkokapacitní stan vybavený ochrannými pomůckami a vším, co jek pobytu těchto lidí nezbytné. Město Armádě spásy pomůže s jídlem, vybudováním hygienického zázemí,s ochrannými pomůckamia balíčky pro lidi, kteří tam budou pobývat,“ uvedla Helena Kyselá, mluvčí magistrátu. Už včera do Sedlece město navezlo mobilní toalety a byly tam instalovány sprchy. „O lidi bez domova se budou starat pracovníci Armády spásy a na pořádek bude dohlížet městská policie,“ doplnila mluvčí. Pokud by kapacita stanu nestačila, vytipovalo město část ubytovny Drahomíra v Drahovicích. Také Ostrov chystá zázemí pro lidi bez domova, a to v městských holobytech. „Jsme ale až ve druhé linii, této ubytovací kapacity bychom využili pouze v případě, že už by pro lidi bez domova nebylo místo v Karlových Varech,“ vysvětlil starosta Jan Bureš. O bezdomovcích ve městě, jichž je pět, má radnice přehled. „Dohlíží na ně zaměstnanci odboru sociálních věcí a zdravotnictví. Komunikují s nimi, odpovídají na dotazy a řeší případnou pomoc,“ doplnil starosta.

V Chebu mohou bezdomovci přes den využít služby u objektu noclehárny ve Vrázově ulici. Tam dostanou také roušky. „Lidé bez domova se tam mohou ohřát, dostanou tam teplé nápoje. Na místo dojíždí hlídka městské policie, aby tyto lidi zkontrolovala, zeptala se jich na jejich zdravotní stav a v případě podezření na nákazu koronavirem je odvezla do karantény,“ uvedla mluvčí Chebu Simona Liptáková. Město zatím jedná o tom, které místo by bylo pro jejich karanténu nejvhodnější. „Zatím jsme nakaženého bezdomovce neměli, ale kdyby se tak stalo, šel by do noclehárny ve Vrázově ulici, vedle postaveného stanu, anebo ještě jednáme o budově v Koželužské ulici,“ poznamenala mluvčí. Do stanu ve Vrázově ulici nepřicházejí všichni bezdomovci. „Hlídka městské policie zajíždí na místa, kde se bezdomovci nejvíce setkávají, aby je upozornila na to, že shromažďování většího počtu lidí na jednom místě je v tuto chvíli zakázané. Navíc je poučí i o tom, že je nyní nutné nosit roušku při pohybu na veřejnosti. Těm, kteří ji nemají, ji dají,“ sdělil chebský místostarosta Jiří Černý.

Mariánskolázeňští bezdomovci budou převezeni do spádového místa ve Vrázově ulici v Chebu. „Město má za úkol vytipovat nějakou záložní variantu v případě, že by zařízení v Chebu dosáhlo maximální kapacity,“ konstatoval starosta Mariánských Lázní Martin Kalina.S největší pravděpodobností nabídne město k tomuto účelu ubytovnu ve Slovanu, kam se v případě potřeby vejde až dvanáct osob. V Aši zatím vhodný objekt vytipovávají.