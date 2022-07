Druhá část rekonstrukce je v režii samotného města. „Tyto práce budou pokračovat od srpna do října tohoto roku. Když vše dobře dopadne, tak do konce října bychom měli mít hotovo. Jedná se o investici za přibližně čtyři miliony korun. V tomto volebním období je to už patnáctá komunikace, kterou město nechalo zhotovit a do konce volebního období se ještě chystá rekonstrukce blízké ulice Písečná, a ta bude probíhat od července až do listopadu tohoto roku,“ uzavírá.