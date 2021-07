Důvodem jsou opravy a uzavírka na hraničním přechodu na Svatém Kříži směrem na Waldsassen. „Jde o to, že tam jezdí řidiči, kteří tam jezdit nemůžou. Je to cyklostezka a stezka pro chodce, takže vjezd vozidlům tam není dovolený. Neukáznění řidiči si to začali zkracovat, sděluje velitel chebských strážníků Martin Starý. Zaskočení sportovci často kontaktují hlídku městské policie.

„Lidé nám volají sami od sebe, že tam potkávají auta. Řidiči tak ohrožují chodce, cyklisty nebo sportovce, co jezdí na inline bruslích. Jsou prázdniny a kvůli tomu je tento úsek více frekventovaný. Pokud fouká vítr nebo máte sluchátka a sportujete na cyklostezce, nečekáte, že vás tam překvapí auto. Je to dost nebezpečné,“ říká.

Strážníci kontrolují cyklostezku na Slapanech namátkově, přesto se najde dost řidičů, kteří nerespektují objízdné trasy. "Nejvíce se s nimi shledáváme brzy ráno, když si zkracují cestu do práce. Potom se odpoledne když se zase z práce vracejí. Jestli tam někdo jezdí nakupovat, to nevíme. Hříšníky máme vychytané spíše v ranních a večerních hodinách. Je to především spojené s přejezdem do práce, aby nemuseli přes Pomezí, kde je to také napůl uzavřené. Prostor je tam zúžený a jsou tam velké fronty, takže proto si to zkracují po cyklostezce. Za prvé je to kratší a za druhé nemusejí čekat dole na tom mostě. Je tam někdy i několikakilometrová fronta, a to v pondělí ráno a v pátek večer. Je to podobná situace, jako když byly problémy s koronavirem, kdy se kvůli opatření také tvořily fronty, ale alespoň to nemá tak dlouhého trvání jako tenkrát,“ dodává Martin Starý. Hraniční přechod směrem na Waldsassen by se měl znovu uvolnit už na začátku srpna.