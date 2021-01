Politická situace ohledně očkování proti covidu-19 začíná být v Karlovarském kraji vyhrocená. Kraj upozornil, že neobdržel dostatek vakcín. Za to sklidil kritiku. Premiér Andrej Babiš ho mimo jiné nazval historicky nejhorším ve všem.

PŘIDALA SE TAKÉ EXHEJTMANKA

Olej do ohně přilila pak v úterý v podvečer exhejtmanka Jana Mračková Vildumetzová (ANO). „Během jednání Sněmovny jsem se zeptala přímo ministra zdravotnictví Jana Blatného, jestli je pravda, že náš kraj dostal méně dávek vakcín než jiné kraje. Jeho odpověď mě docela zarazila. Pravda to je. A důvod? Karlovarský kraj prý nebyl na očkování připraven, nahlásil – měl připraveno pouze jediné místo na očkování a s očkováním začal až jako poslední, tedy 4. ledna. Třeba kraj Ústecký měl očkovací místa dvě. A taky má teď pro seniory starší osmdesáti let termíny,“ napsala na facebook Mračková Vildumetzová.

CHOVÁNÍ EXHEJTMANKY JE NEETICKÉ

Hejtman Petr Kulhánek (STAN–KOA) označuje chování exhejtmanky jako lidsky nízké a neetické. „Je naprosto neslučitelné s chováním zastupitele kraje, o to méně poslance parlamentu. Kdo chce psa bít, hůl si najde. Asi takhle by se dala shrnout reakce na to, co ve svém příspěvku uvádí poslankyně Jana Mračková Vildumetzová. Vnímám však její slova jako velmi vážná obvinění, zbytečné spekulace o nepřipravenosti kraje na očkování a zavádějící informace o vakcinaci vybraných prioritních skupin,“ říká hejtman.

DODÁVKY VAKCÍN OD STÁTU SE ZPOZDILY

Karlovarský kraj zaslal Ministerstvu zdravotnictví kompletní kapacitu pro očkování. „Už mezi vánočními svátky jsme upozornili na to, že potřebujeme navýšit plánované dodávky vakcín. V očkovacích místech v Karlových Varech, v Sokolově a v Chebu jsme byli připraveni už na konci prosince začít s očkováním, kdyby se nezpozdila dodávka prvních dávek. Vakcinace začala 4. ledna,“ uvádí Kulhánek.

Od pondělí 18. ledna začal Karlovarský kraj s očkováním seniorů. „Bohužel z toho důvodu, že kraj zatím obdržel každý týden jen jeden box vakcín po 1170 dávkách, celkem zatím tedy 3510 dávek, jsou zatím senioři očkováni jen v malém počtu, ale po intenzivní komunikaci s ministrem zdravotnictví máme přislíbeno zdvojnásobení dávek,“ upřesňuje hejtman.

V PROVOZU JSOU TŘI CENTRA

Mluvčí krajského úřadu Jana Pavlíková dodává, že od pondělí jsou v provozu v kraji tři očkovací centra, a to v nemocnicích v okresních městech. Ta ale zatím nemohou naplno pracovat právě kvůli nedostatku vakcín. „V nejbližších hodinách očekáváme další dodávku, měla by být dvojnásobná. Mělo by v ní dorazit 2340 dávek,“ říká Pavlíková. Vzhledem k tomu, že stále nebyli proočkováni všichni zdravotníci v první linii, složky integrovaného záchranného systému a všichni z domovů pro seniory, bude jen část určena pro lidi starší 80 let.

PROTEKCE PŘI OČKOVÁNÍ

Mračková Vildumetzová se ve svém facebookovém příspěvku pozastavuje i nad tím, kdo je mezi 18 procenty očkovaných, kteří byli zařazeni do kategorie ostatní. „Doufám, že by si snad nikdo nedovolil očkovat někoho jiného než ty nejohroženější a prioritní skupiny,“ píše exhejtmanka. „Kdo jsou ti ostatní, na které paní poslankyně upozorňuje a podsouvá čtenáři podezření, že byli očkováni neoprávněně? Hasiči a policisté, kteří pomáhají v nemocnicích a v odběrových centrech, vojáci spolupracující rovněž v COVID centrech. Zároveň s tím vyjíždí mobilní tým do domovů pro seniory a dalších pobytových zařízení sociálních služeb,“ podivuje se Kulhánek.

KRAJ MŮŽE OČKOVAT DENNĚ AŽ 20 TISÍC LIDÍ

Hejtman dodává, že v úterý 19. ledna představili krajskou strategii pro zahájení očkování široké veřejnosti. „V devíti očkovacích místech po celém regionu, v dalším vysokokapacitním očkovacím centru v KV Areně a s mobilními týmy jsme schopni naočkovat 11 250 lidí týdně a můžeme kapacitu navýšit na 18 až 20 tisíc. Podmínkou je jen dostatek vakcín,“ uzavírá karlovarský hejtman.