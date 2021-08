V příštím roce Cheb a vlastně celý region oslaví 700. výročí trvalého připojení k Českému království. Jde o velkou událost, která si zasluhuje pozornost. „Došlo k tomu v důsledku bitvy u Mühldorfu (28.9.1322 pozn. red.), po níž bylo Chebsko postoupeno do zástavy českému králi Janu Lucemburskému,“ říká starosta Chebu Antonín Jalovec.

Město chystá k uvedenému výročí celý seriál připomínek a oslav, které by se měly prolínat celou letní sezónou. „Jejich vrcholem by mělo být uspořádání Národního zahájení Dnů evropského dědictví, které se v Chebu bude konat v září a na něž by mělo do města přijet několik set hostů z celé republiky,“ pokračuje.