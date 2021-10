„Došlo k tomu v důsledku bitvy u Mühldorfu 28. září 1322, po níž bylo Chebsko postoupeno do zástavy českému králi Janu Lucemburskému,“ říká starosta Chebu Antonín Jalovec.

„Při té příležitosti jsme ještě získali pořadatelství národního zahájení Dnů evropského kulturního dědictví, které by mělo probíhat v polovině září příštího roku. Také připravujeme koncept celých oslav a už teď mohu prozradit, že město přenesou do doby Jana Lucemburského respektive do roku 1322,“ nastiňuje starosta.

Součástí oslav bude mít Cheb zapůjčené repliky korunovačních klenotů, které symbolizují České království. „Budou v kostele sv. Kláry přístupné i veřejnosti. Počítáme také s vědeckým sympoziem, které bude organizovat chebský archiv. Historici se budou zabývat problematikou zástavy českému králi a nesmí chybět ani připomínka bitvy u Mühldorfu,“ vysvětluje starosta Jalovec. Cheb dokonce připravuje výpravu do blízké obce Mühldorf, kde samotná bitva proběhla.

Pro Cheb je sedmisté výročí důležitým historickým milníkem. „Je důležité si připomenout, že došlo k významnému zvratu a hlavně je to připomínka zlaté éry Chebu. Když jsem pátral v archivu v listinách této doby, které budou mimochodem také vystaveny a veřejnosti výjimečně zpřístupněny, ukázalo se, jak město dokázalo obratně těžit z různých směrů panování. Každý z panovníků městu rozšiřoval kompetence a privilegia, ať už se to týkalo různých cel, daní, poplatku, atd. I to je připomínka, jak slavným Cheb byl a jak významné Chebsko bylo. Opakovaně se tu setkávali nejrůznější císaři, králové a nejvýznamnější osobnosti tehdejší Evropy,“ uzavírá.