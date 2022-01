Nepříjemně se vyhrotila situace kolem zakázky na zajištění městské autobusové dopravy v Chebu od začátku příštího roku na dalších deset let. Jak už Deník informoval, vedení města Chebu se rozhodlo, že novým přepravcem bude Dopravní podnik Karlovy Vary (DPKV), který nabídl nejvýhodnější cenu. Jenomže proti tomu se ostře ohradil dosavadní provozovatel chebské autobusové dopravy, společnost Autobusy Karlovy Vary (AKV). Podle ředitele AKV Zdeňka Suchana nebylo jednání transparantní. Ve sporu nejde o žádný pakatel, ale pořádný objem peněz, DPKV si totiž za zakázku řekly o 230 milionů korun.

"Celý proces průzkumu trhu probíhal podle našeho názoru netransparentně a jednostranně, s předem stanoveným cílem vybrat dopravce Dopravní podnik Karlovy Vary. Zastupitelstvo města nyní schválilo příslib uzavření smlouvy na deset let dopravnímu podniku ve formě bianco šeku, proto požádáme o zrušení tohoto rozhodnutí,“ říká předseda představenstva AKV Suchan, podle něhož je zásadní ale především to, že nabídka od DPKV nebyla nejvýhodnější. „Naše cenová nabídka byla vždy nejnižší, ale hned poté se objevila ještě nižší nabídka DPKV. Takto byla cena dopravního výkonu ze strany DPKV měněna celkem čtyřikrát. Chceme pouze, aby soutěž probíhala férově a byla vybrána skutečně nejvýhodnější nabídka pro Město Cheb,“ pokračuje Suchan.

Upozorňuje, že proti závěrům chce společnost podniknout určité kroky. "A budeme se také ptát," dodává.

Starosta Chebu Antonín Jalovec reaguje, že nešlo o veřejnou soutěž, ale jen o průzkum trhu a získání podkladů pro rozhodnutí uzavřít smlouvu formou přímého zadání. "Podklady měla k dispozici rada, zastupitelstvo, odbor správy majetku, dopravní komise i právníci. Nikdo z nich neshledal na postupu nic protiprávního a netransparentního," poznamenává chebský starosta s tím, že smlouva na zajištění dopravy ještě nebyla podepsána a zastupitelé pouze rozhodli, že budou v této věci dále jednat s DPKV.

Podle něho je podstatný v tomto případě i vozový park, který má chebskou autobusovou dopravu zajišťovat. AKV prý opakovaně oddalovaly pořízení nových autobusů a jejich nejnovější příslib podle starosty je, že je pořídí až v červnu. To DPKV už má o nich přesnou představu. "Nové autobusy budou ekologičtější a budou jezdit na plyn CNG. Chceme pořídit devět velkých autobusů a čtyři takzvané midibusy. Cena těch větších by se měla pohybovat kolem šesti milionů za kus, u těch midi pak pod čtyři miliony korun, obě částky jsou bez DPH. Na nákup vozů si budeme muset brát úvěr. Je ale možné, že na to budeme moci využít dotaci, pokud bude tedy vhodný dotační titul vypsán. Předpokládáme, že ano," sdělil před několika dny Deníku jednatel DPKV Lukáš Siřínek.

Suchan se brání, že i AKV měla nákup nových vozů v plánu. "Vedení města jsme nabídli nasazení zcela nových autobusů ještě letos na podzim a za výhodnějších podmínek," doplňuje Suchan.

Podle Siřínka z konkurenční firmy je to vše jen tvrzení ředitele Suchana. "Byli jsme osloveni a společně s námi dalších deset firem. Odmítám, že by byla pro nás zakázka šitá na míru. Panu Suchanovi se hroutí jedna zakázka za druhou, společnost tak přichází o značnou část příjmů," uzavírá Siřínek z DPKV.