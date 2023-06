/FOTO, VIDEO/ Velmi silné bouřky začaly postupovat ve čtvrtek po dvaadvacáté hodině podle údajů meteorologů do západních Čech a severozápadního pohraničí.

Vývoj oblačnosti ve čtvrtek večer na Tachovsku. Pozorováno od Křížence směrem nad Český les... | Video: Antonín Hříbal

„Tak změna, Hazlov u Aše, začíná to. Hřmí a pomalu se zvedá vítr,“ upozornila krátce po čtvrteční 22. hodině na facebooku ČHMÚ Zdeňka Furt TuJe. „Domažlice a ještě kousek a je to tu,“ přidává se Michal Holý. „Aš to jen lehce lízlo,“ hlásila nejdřív Michaela Kolouchová. „Už je to ale horší, vichr a příval,“ doplnila zhruba po půl hodině.

Meteorologové původně varovali před bouřkami doprovázenými kroupami, silným větrem a na západě Čech dokonce i tornádem. Těsně před čtvrteční jedenáctou večerní Český hydrometeorologický ústav na svém facebookovém profilu vydal výstrahu před supercelou, která postupuje podél hranice mezi Plzeňským a Jihočeským krajem. „Prosím, počítejme s velkými kroupami a nárazy větru a intenzivním krátkodobým deštěm,“ upozornili meteorologové.

O půlnoci připustili, že se výstraha nenaplnila. I tak podle meteorologů bouřka poměrně výrazně zasáhla Domažlicko, Karlovarský a Ústecký kraj.

„Habartov u Sokolova. Už nás to obchází. Stačí se spodem okolo Lesného,“ sdělil Martin Kučera a po nějaké době dodal: „Úchvatná podívaná na Sokolovsku. Stojím bos v pyžamu na vyhřátém zápraží a hoří nebe. Blesk za bleskem. Trochu hřmí a je sucho. Příroda.“

Bouřky postupovaly do Čech z Německa, kde v podvečer řádila supercela. „Na západě Německa už je situace řádně rozjetá. Pravostáčivá intenzivní supercela by mohla vyprodukovat v této oblasti i tornádo a další nebezpečné jevy,“ hlásil ve čtvetek odpoledne Český hydrometeorologický ústav na svém facebookovém profilu.