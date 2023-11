Bratři jsou bravurně natočené drama o Mašínech. Mohli být ale odvážnější

Do kin vstupují Bratři, očekávaný film o příběhu Josefa a Ctirada Mašínů a jejich odbojové skupiny, jež se v roce 1953 prostřílela do Západního Berlína. Nevýhodou filmu Marka Epsteina a Tomáše Mašína je fakt, že za diváky míří v silné konkurenci dvou jiných dramatických děl: Scorseseho Zabijáků rozkvetlého měsíce a Hollandové Hranice. Oba zahraniční tvůrci pracují rovněž se strhující látkou vycházející z reálných událostí. V boji o diváckou přízeň to Mašíni nebudou mít lehké, zvlášť když některé jejich momenty vzbuzují otázky.

Oskar Hes, Adam Ernest a Jan Nedbal | Foto: se svolením Cinemartu