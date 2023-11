/FOTO, VIDEO/ Scenérie téměř zaniklé obce Výškovice zaujala filmaře. Před rokem na podzim tam natáčeli Bratry, film, který nyní uvádí i západočeská kina. Silného tématu plného emocí i protichůdných názorů se chopil režisér Tomáš Mašín, a podle scénáře Marka Epsteina natočil film o bratrech Mašínech s příznačným názvem.

Bratři zamířili do západočeských kin, film se točil i na jihu Slavkovského lesa | Video: Antonín Hříbal

Ve Výškovicích zbyly z původních statků, domů a mnoha dalších stavení už jen jediná usedlost a rozpadající se kaple s památnou lípou. Ponurost místa zaujala filmaře natolik, že tam loni dotáčeli poslední klapky filmu Bratři, kdy Mašíni jsou už za hranicemi v Německu. Jedna z akčních scén přibližuje přepadení vozu německého lékaře. Výškovice se tak už podruhé dostaly v celovečerním filmu na plátna kin. Koncem čtyřicátých let minulého století zde totiž Jiří Krejčík natáčel Ves v pohraničí přibližující poválečné osídlování.

Nyní se ale Výškovice staly dějištěm několika scén z akčního a emotivního příběhu bratří Mašínů. V titulních rolích zazáří Oskar Hes (Josef Mašín) a Jan Nedbal (Radek Mašín), v dalších se pak objeví Táňa Dyková, Matěj Hádek nebo Karel Dobrý.

Zdroj: Antonín Hříbal

Sami autoři projektu se zamýšlí nad otázkou hrdinové nebo vrazi? Jen málokteré téma moderní české historie vzbuzuje totiž tolik emocí jako osud skupiny bratří Mašínů. Pětice mladíků s pistolemi pronásledovaná tisíci vojáky se v boji o život dotýká hranic vlastního strachu i statečnosti. Jejich příběh, pocity i smýšlení se divákům pokusí přiblížit moderně pojaté dobové drama. „Je to téma blízké mému vnitřnímu nastavení. Když se někdo postaví jasné přesile, tak mu fandím. Zajímá mě i morální dilema toho příběhu, ten běh na hraně, když na agresi odpovíte silou, a to se dotkne i vašich nejbližších. Co bych dělal, kdybych se sám ocitnul ve stejné situaci,“ uvedl režisér snímku Tomáš Mašín.

Bratři jsou bravurně natočené drama o Mašínech. Mohli být ale odvážnější

Je to jako drápat se na osmitisícovku, tehdy uvedl scénárista Marek Epstein. „Příběh bratří Mašínů patří mezi několik scenáristických himalájských vrcholů. Je zrádný v mnoha směrech. Vypadá nesmírně filmově a autorovi na první pohled nehrozí mnoho práce. Teprve časem jsem pochopil, před jak obrovským dramatickým gigantem stojím. Každá postava v dramatu téhle rodiny je anticky tragická a práce scenáristy tak byla především ve volbě materiálu, který do příběhu nedá. S tímto odhodláním jsem se začal na tuto scenáristickou K2 drápat,“ zavzpomínal.

Film Bratři vznikl v koprodukci Česka, Německa a Slovenska. Snímek podpořila řada institucí včetně České televize, evropského koprodukčního fondu Eurimages nebo Fondu kinematografie a záštitu nad ním převzalo i Ministerstvo obrany ČR. Nyní se promítá v kinech i na západě Čech.